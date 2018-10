Fortnite aiuta l’industria del porno? Svelata una singolare statistica

Che Fortnite sia uno dei titoli più giocati e chiacchierati del momento non è altro che un dato di fatto: il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games è stato in grado di viaggiare costantemente sulla cresta dell’onda videoludica per un annetto abbondante, e ovviamente non ha alcuna intenzione di smettere proprio adesso. La sesta stagione del titolo ne è la prova lampante, con milioni di giocatori da tutto il mondo che non hanno perso occasione per rinnovare il proprio sostegno alla causa del coloratissimo sparatutto. Certo ci sono ambiti in cui non ci si aspetterebbe di trovare il gioco di Epic Games, ma Fortnite riesce a sorprendere anche in frangenti decisamente inusuali.

È questo il caso del mondo del porno, in cui Fortnite è stato capace di fornire spunti che potrebbero strappare qualche sorriso ai più maliziosi. Stando infatti a quanto trapelato nel corso delle ultime ore, alla messa online della stagione numero sei del Battle Royale è corrisposta un’impennata netta delle ricerche su un noto sito di video per adulti (Pronhub), con le stime che parlando addirittura di un raddoppio rispetto al periodo precedente al 26 settembre (data del lancio della nuova stagione), con il counter che ha fatto segnare un sontuoso +112%.

Tra le ricerche più effettuate hanno ovviamente trovato posto moltissime combinazioni che vedevano al loro interno la parola Fortnite, sebbene non siano mancate richieste più specifiche che vedevano protagoniste alcune delle skin più celebri del Battle Royale, comE Sun Strider, Zoey e Calamity. Proprio quest’ultima è stata protagonista, negli ultimi giorni, di un “incidente sexy”: qui tutti i dettagli in merito.

Insomma, un prodotto che non conosce confini Fortnite, e che collabora attivamente all’industria dell’ “intrattenimento” in ogni sua forma.

In chiusura, vi ricordiamo la presenza della foltissima community italiana, Fortnite Italia Group, ricca di appassionati con cui scambiare opinioni e unirsi a divertenti partite.

Fonte