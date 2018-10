Il nuovo trailer dark de Le terrificanti avventure di Sabrina e l’incontro con Riverdale: la strega antagonista di Archie?

Il nuovo trailer dark de Le Terrificanti avventure di Sabrina non fa altro che avvisare il pubblico che presto, il 26 ottobre prossimo, la strega tornerà con i suoi scontri, le sue metà e la lotta interna che la terrà in bilico tra il mondo della magia e gli umani.

Quello che il pubblico ignora è che il viaggio di Sabrina Spellman sul piccolo schermo era previsto da tempo e non per una serie tutta sua, come poi è stato, ma perché lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, aveva già trovato un altro modo per riportarla “in vita” ovvero usare Riverdale.

Lo stesso showrunner, che si occupa di entrambi gli show, ha rivelato: “Durante la prima stagione di Riverdale avevamo pensato che nella seconda di fare un grande cambiamento di genere e sarà horror, e sarà Afterlife e Sabrina potrebbe diventare l’antagonista. C’è stato persino un tempo in cui abbiamo parlato del cliffhanger della prima stagione con l’arrivo di Sabrina“.

I fan hanno davvero rischiato che la strega si ritrovasse davanti Archie o addirittura Jug visto che spesso, in occasione dei suoi problemi con i Serpents, lo abbiamo sentito parlare della vicina città di Greendale. Alla fine, Aguirre-Sacasa e il suo team hanno cambiato idea per via dell’inclinazione crime di Riverdale: “Sembrava che ci fosse una separazione tra Greendale e Riverdale: la magia dovrebbe esistere a Greendale, ma non a Riverdale. Questo era il pensiero“.

Per fortuna è stato così e il pubblico adesso si prepara alla visione de Le Terrificanti avventure di Sabrina e il nuovo trailer rilasciato da Netflix non fa altro che confermare la spirale dark in cui la serie porterà il suo pubblico. All’altra estremità del famose fiume Sweetwater c’è una città piena di stregoneria, demoni, esorcismi, battesimi oscuri e la giovane mezza strega, la mezza mortale che sta per imbarcarsi nella prossima fase della sua vita, Sabrina Spellman, è pronta a portare il pubblico nel suo mondo nei 10 episodi che compongono la prima, e speriamo non ultima, stagione. Ecco il nuovo trailer: