Il tour di Alessandra Amoroso nel 2019 in tutta Italia: date e info sui biglietti in prevendita

Il tour di Alessandra Amoroso inizierà il 5 marzo 2019 e toccherà tutte le regioni italiane. 20 date per 20 regioni, 20 concerti che da nord a sud, isole comprese, coinvolgeranno l’intera penisola italiana per consentire alla cantante salentina di presentare dal vivo il nuovo album, Io/10 attraverso una lunga tournée di concerti.

Il tour di Alessandra Amoroso partirà dal Piemonte per scende al centro Italia e poi di nuovo al nord con la Liguria per una data a Genova.

Emilia Romagna e Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Abruzzo sono le regioni che il tour di Alessandra Amoroso toccherà nel mese di marzo ma le altre sono comprese nel mese di aprile.

Ad aprile, infatti, la tournée live non si ferma e riprende dalla Lombardia per poi salire verso la Valle D’Aosta e il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. A seguire Toscana, Molise e Basilicata per poi arrivare fino alla Sardegna. Nessuna delle regioni italiane è esclusa dalla lunga lista di eventi live che Alessandra Amoroso terrà per il nuovo album nel 2019.

Ad annunciare il calendario degli eventi è F&P Group che condivide anche la data dell’avvio delle prevendite dei biglietti. Il 10 tour partirà a marzo 2019 ma le prevendite saranno attive dalle ore 16.00 di venerdì 5 ottobre su TicketOne.it e nei punti vendita abituali dalle ore 16.00 di venerdì 12 ottobre.

Di seguito il calendario completo.

LE DATE DI MARZO:

05 PIEMONTE TORINO Pala Alpitour

07 UMBRIA PERUGIA Pala Barton

13 LIGURIA GENOVA RDS Stadium Genova

15 EMILIA ROMAGNA BOLOGNA Unipol Arena

16 MARCHE ANCONA Palaprometeo Ancona

20 LAZIO ROMA PalaLottomatica

23 CAMPANIA EBOLI Palasele

24 CALABRIA REGGIO CALABRIA PalaCalafiore

26 SICILIA ACIREALE PAL ART HOTEL Acireale ex Palasport

29 PUGLIA BARI PalaFlorio

30 ABRUZZO ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) PalaMaggetti LE DATE DI APRILE:

02 LOMBARDIA MILANO Mediolanum Forum

04 VALLE D’AOSTA COURMAYER Forum

06 VENETO PADOVA Kioene Arena

07 FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE PalaRubini

09 TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO Auditorium Santa Chiara Trento

12 TOSCANA FIRENZE Nelson Mandela Forum

14 MOLISE ISERNIA Auditorium Unità d’Italia – Isernia

15 BASILICATA POTENZA Palabasento

19 SARDEGNA CAGLIARI Arena Grandi Eventi Fiera Cagliari

10, il nuovo album di Alessandra Amoroso sarà disponibile da venerdì 5 ottobre in versione fisica e digitale, anche in versione vinile.

Il nuovo singolo è Trova un Modo e sarà in tutte le radio da domani per accompagnare il rilascio del disco.