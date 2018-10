Instore Tour di Valerio Scanu per Dieci, annunciati tutti gli eventi firma copie per il nuovo album

L’instore tour di Valerio Scanu per Dieci parte nel giorno del rilascio del disco. L’album, il cui approdo sul mercato è atteso per il 5 ottobre, contiene 10 inediti che raccolgono le esperienze fatte fino a questo momento tra vita privata e lavoro, a partire dall’esperienza fatta ad Amici di Maria De Filippi.

Il disco sembra incentrato sul tema dell’amore, quello declinato in tutte le sue forme ma anche della maniera in cui siamo capaci di rapportarci con noi stessi e con gli altri. Si tratta quindi di un bilancio degli ultimi dieci anni trascorsi, con Ed io proposto come prima traccia. Il brano è già in radio e porta la firma di Tony Maiello con Simonetta Spiri.

Inciampando dentro un’anima ha invece segnato il ritorno della collaborazione di Valerio Scanu con Pierdavide Carone, che ha firmato il brano con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010. Dopo Per tutte le volte che, arriva quindi un brano con il quale si propone un concentrato di emozioni nato dall’incontro di due anime.

E ancora Affrontiamoci, Il tempo non cancella, Capovolgi il mondo, Dannata Distanza nella quale si parla della rottura tra due persone dopo un grande amore estivo. Si continua con Paradiso e inferno, Infrangibile, Un po’ di tempo e L’ultimo spettacolo.

L’album sarà accompagnato da una serie di instore con i quali presenterà l’album in uscita il 5 ottobre. Già decisa la data del concerto di Natale che Valerio Scanu terrà all’Auditorium Parco della Musica di Roma nella quale non mancheranno momenti musicali ma anche di divertimento, così come accade da qualche anno a questa parte.

Subito dopo l’uscita dell’album, Valerio sarà impegnato nella promozione e poi nel tour che inizierà nel 2019. Ma, com’è ormai tradizione, ci sarà un’anteprima live natalizia: Valerio sarà in concerto con “A Christmas Carol” sabato 15 dicembre, alle 21, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. A giorni verranno annunciati i nomi degli ospiti che parteciperanno all’evento.

Quanto al futuro (e ai prossimi dieci anni), Valerio dice: “Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere, tanti progetti da realizzare, sarà dura… ma non mi lascerò sopraffare dalla paura. La musica ha sempre fatto e farà sempre parte di me e questo album è l’ennesimo mio sogno realizzato, spero possa diventare colonna sonora delle future esperienze di tante persone”. Con i suoi 28 anni e il suo scarso amore per il genere rap che oggi va per la maggiore, Valerio si sente di dare un consiglio a chi più giovane di lui si affaccia ora nel mondo della musica e della discografia: “Provateci solo se avete una passione reale e grande. Non provateci perché va di moda. Ho sempre fatto il tifo per la serietà, per l’umiltà, per l’impegno, per il talento: solo così si può arrivare alla qualità”.