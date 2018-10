Kaley Cuoco, dopo Penny di The Big Bang Theory sarà Harley Quinn nella serie animata DC

Kaley Cuoco ha trovato il suo prossimo lavoro dopo la fine di The Big Bang Theory. La comedy terminerà con la sua dodicesima stagione a maggio 2019, e l’attrice intanto sarà produttrice esecutiva e doppiatrice di Harley Quinn, la nuova serie animata per adulti della DC Universe.

La Warner Bros. (casa di produzione anche di The Big Bang Theory) ha annunciato il progetto nel corso del Comic-Con di New York con un panel dedicato al mondo dei fumetti DC Universe, dove si è tenuta anche la première mondiale della serie Titans.

Nella notte è stata diffusa una clip in cui Kaley Cuoco presta la voce all’antagonista di Batman in una scena in prigione con l’amica Poison Ivy. Nel video, l’Uomo Pipistrello (doppiato da Diedrich Bader) fa un breve cameo. Tra le voci annunciate, oltre ai due anche Alan Tudyk, Ron Funches, JB Smoove, Jason Alexander, Wanda Sykes, Giancarlo Esposito, Natalie Morales, Jim Rash, Tony Hale e Chris Meloni. Il debutto di Harley Quinn è previsto sul servizio streaming DC Universe il prossimo anno.

Kaley Cuoco ha da poco festeggiato i tre mesi di matrimonio con Karl Cook, celebrando la loro unione con un tenero post su Instagram. Parlando del marito, l’attrice aveva dichiarato: “È la mia anima gemella. Al mattino, mi lascia dire ‘Voglio andare a salvare dei conigli’, e lui risponde, ‘Okay, prendiamo un caffè e poi andiamo’. Lui è così. Siamo uguali, le nostre idee sono le stesse, così come la morale.”

Recentemente, la star ha confessato di essere triste per la fine di The Big Bang Theory, che avrebbe continuato a fare per altri vent’anni. “Sono stata male, ma ognuno di noi stava piangendo”, ha dichiarato l’attrice, che ha aggiunto come lei e gli altri del cast si sono guardati, credendo che fosse uno scherzo: “Speravamo tutti che fosse un gigantesco bazinga! (ndr: una delle parole cult di The Big Bang Theory)”.

The Big Bang Theory va in onda ogni giovedì negli Stati Uniti su CBS. In Italia, la stagione è inedita.