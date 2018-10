L’unico concerto dei Mumford & Sons in Italia ad aprile 2019, a Milano: prezzi dei biglietti in prevendita

L’unico concerto dei Mumford & Sons in Italia per la promozione del nuovo album Delta si terrà a Milano, nella primavera 2019.

La band di Marcus Mumford pubblicherà l’album di inediti, il primo dal 2015, il prossimo 16 novembre: il chitarrista Winston Marshall l’ha scherzosamente descritto come il primo “album emo” del gruppo, anticipato dal singolo apripista Guiding Light.

Il gruppo ha annunciato le date del tour con cui girerà il mondo per promuovere i brani della nuova fatica discografica insieme alle hit del proprio repertorio. Il lungo Delta Tour 2018-2019 partirà alla fine di quest’anno e terminerà nella prima metà del prossimo, con ben 60 date in diverse parti del mondo. Il debutto è previsto il 16 novembre a Dublino, in Irlanda, per poi proseguire con date in Scozia e Regno Unito, prima di arrivare negli Stati Uniti a Capodanno e toccare anche il Canada, la Nuova Zelanda e l’Australia, fino a tornare in Europa a marzo e terminare il 21 maggio a Stoccolma.

Sarà Milano, come sempre la più gettonata tra le grandi città per ospitare la band internazionali nel Belpaese, l’unica in cui poter assistere al concerto dei Mumford & Sons in Italia per il Delta Tour 2018-2019. L’ultimo concerto italiano della band, sempre a Milano, risale al 2016.

L’appuntamento è per il 29 aprile prossimo al Mediolanum Forum di Assago, evento esclusivo per cui partiranno a breve le prevendite dei biglietti, disponibili da venerdì 12 ottobre dalle ore 9.00 su circuito TicketOne e su ticketmaster.it.

Ecco i prezzi dei biglietti (che saranno nominativi riportando il nome dell’acquirente) per il concerto dei Mumford & Sons in Italia in scena al Forum, in base ai settori che saranno aperti al pubblico.