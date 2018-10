Alessandra Amoroso presenta 10: l’album dei 10 anni di carriera, inno all’amore

Alessandra Amoroso presenta 10, l’album che rilascia oggi – venerdì 5 ottobre – in occasione dei suoi primi 10 anni di carriera. Il puntino sul numero 1 consente di leggere il titolo anche con un “io” ed effettivamente nel nuovo disco Alessandra Amoroso è presente al 100%.

Si guarda indietro, al passato, all’esordio ad Amici di Maria De Filippi, e si ritrova più consapevole, forse anche più sicura di sé. In questo album ha voluto scrivere un brano a quattro mani con Daniele Magro ma tutti i pezzi la rispecchiano pienamente, inclusa la copertina stessa del progetto.

In copertina, l’artista salentina ha voluto mettere i valori: l’amicizia, l’amore, la famiglia prima di tutto. La copertina racchiude gran parte della sua vita e c’è anche il suo cane! Grande spazio è occupato dai valori importanti, costanti nella vita e nella carriera di Alessandra Amoroso. C’è il girasole (il suo fiore preferito), ci sono i nonni un po’ sfocati, con i quali Alessandra ha condiviso molto bei momenti durante la sua infanzia. C’è il cuore che simboleggia l’amore per la vita, l’amore in tutte le sue forme e sfaccettature, un tema che non manca all’interno delle tracce di 10.

La cantante racconta di essere “la stessa di sempre” solo un po’ più matura rispetto al passato e profondamente grata al suo pubblico per averla sempre sostenuta ed averle consentito di raggiungere risultati inaspettati. A marzo, Alessandra Amoroso partirà in tour. La tournée verrà avvisata il giorno 5 e toccherà tutte le 20 regioni per 20 concerti che spera possano essere facilmente raggiungibili da tutti i fan italiani.

L’intenzione era quella di essere il più vicina possibile a tutti loro, motivo per cui non ha voluto escludere nessuna delle regioni d’Italia, neanche quelle che spesso non vengono toccate dalle tournée nei palazzetti. Dalla Valle D’Aosta alla Calabria, isole comprese, il tour di Alessandra Amoroso non risparmia nessuna regione. I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita su TicketOne.

Il tour: