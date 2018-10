Sherol Dos Santos canta Beyoncé a X Factor 2018 e Manuel Agnelli si commuove (video)

Sherol Dos Santos canta Beyoncé a X Factor 2018 e commuove tutti. A piangere tra i giudici della nuova edizione di X Factor Italia è Manuel Agnelli, sorpreso e letteralmente rapito dall’esibizione dell’aspirante concorrente del programma. Cantare Beyoncé non è cosa facile e nella fase dei BootCamp di X Factor 2018, una concorrente porta Listen come canzone scelta per esibirsi davanti al giudice di categoria.

Sherol Dos Santos canta Beyoncé e le reazioni dei presenti sono sorprendenti. Con la sua vocalità ed interpretazione, la giovane cantante ha conquistato Manuel Agnelli, in lacrime per lei. La scena è stata proposta in TV, su Sky Uno, ieri sera, nel corso del nuovo appuntamento con l’edizione di X Factor che si avvia velocemente verso la fase dei Live Show in diretta.

Sherol Dos Santos si è esibita nel corso della fase dei BootCamp per la categoria delle Under Donne e ha commosso Manuel Agnelli. A proposito di X Factor 2018 e della giuria, resta da chiarire anche la posizione di Asia Argento. Confermata per la fase delle Audizioni già registrate negli scorsi mesi, con l’inizio dei Live Show la produzione deve prendere una decisione: dopo aver comunicato la sua sostituzione, chi sarà il giudice contattato per entrare in giuria in corsa e seguire i concorrenti ai Live Show?

Asia Argento è stata sollevata dall’incarico, in seguito ai recenti fatti di cronaca che l’hanno vista protagonista. Nonostante i dibattiti in TV, la produzione di X Factor sembra voler rimanere sulla scelta di sostituirla. La giudice, però, dalla sua parte ha l’intera giuria del programma. Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez si sono schierati dalla sua parte e ciò lascia ipotizzare che non sia ancora detta l’ultima parola.

La domanda del giorno, in piena fase BootCamp, quindi è: Asia Argento verrà sostituita o no?

Il video dell’esibizione di Sherol Dos Santos a X Factor 12: