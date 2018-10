Localizzati problemi Mediaset oggi 8 ottobre: dove non si vedono Canale 5, Italia 1 e Rete 4?

Inizio di settimana con problemi Mediaset, più esattamente con le reti Canale 5, Italia 1 e Rete 4 che non si vedono, almeno in una particolare area geografica del nord Italia. Cosa sta succedendo? Possiamo parlare di guasto momentaneo e comunque non diffuso e presto risolvibile?

Già da un paio di ore i problemi Mediaset odierni si stanno registrando nella regione Veneto, in particolare a Venezia, Padova e relative province di riferimento. I più sfortunati già dall’inizio della mattinata non riescono a visualizzare per nulla nessuna delle tre reti qui menzionate. Al contrario, c’è chi segnala la fruizione del servizio almeno ad intermittenza e pure con una ricezione del segnale di scarsa qualità.

La dinamica del malfunzionamento fa pensare di certo a problemi Mediaset relegati solo all’area geografica menzionata e dipesi da antenne e ripetitori presenti sulla zona che non stanno funzionando a dovere da qualche ora. Almeno questo aspetto dell’anomalia lascia ben sperare: visto l’errore circoscritto infatti, è più che probabile che un’eventuale soluzione del guasto arrivi pure in tempi brevissimi, magari proprio entro la fine della mattinata.

Al momento di questa pubblicazione non siamo in grado di riportare ai nostri lettori alcuna comunicazione del gruppo Mediaset in merito al disservizio locale. Nessuna nota o comunicato è giunta per fare luce sulla natura e anche portata delle anomalie intercorse in questo inizio settimana. Continueremo tuttavia a monitorare la situazione per capire l’entità del guasto ed eventualmente anche la sua soluzione garantita più o meno in tempi brevi. Tra chi ci legge online da computer o desktop, c’è qualcuno che sta sperimentando il disservizio odierno? La mancata visione riguarda solo Canale 5, Italia 1 e Rete 4 oppure altri canali Mediaset del digitale terrestre?

Aggiornamento 10:00 – I problemi Mediaset di questa mattina sembrerebbero in buona parte rientrati i questi minuti con le tre reti nazionali nuovamente visibili senza particolari anomalie.