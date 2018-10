Supernatural 14 regala una gioia ai fan di Castiel e Sam: i due faranno coppia senza Dean?

Questa è la settimana giusta per parlare di Supernatural 14 e di tutte le serie The CW che proprio in questi giorni riprenderanno ad andare in onda negli Usa per la felicità di tutti coloro che dallo scorso maggio attendono con ansia i nuovi episodi. In particolare, tutti coloro che nel mondo seguono le disavventure dei fratelli Winchester si stanno preparando per la première dell’11 ottobre.

Proprio da questo giovedì Supernatural 14 riprenderà la sua corsa negli Usa ripartendo proprio da quanto è accaduto nel finale della 13esima stagione con la possessione di Dean e l’addio al fratello Sam, e adesso? Già nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato che il posseduto dei fratelli sarà “assente” dalla serie per un po’ e questo permetterà ai fan della coppia formata da Sam e Castiel avere finalmente la gioia di vederli lavorare fianco a fianco.

Il problema è che se Castiel avesse potuto scegliere avrebbe fatto il nome di Dean visto che è sempre stato lui il suo preferito ma adesso dovrà fare i conti con l’antipatico e sopra le righe Sam se vorrà aiutare l’amico. Lo stesso Misha Collins ha riferito: “Sam e Cas non hanno mai avuto la stessa connessione, la loro unione di è formata nel momento in cui Cas ha tirato fuori Dean dall’inferno“.

Sam e Castiel hanno un obiettivo comune nella stagione 14 di Supernatural ovvero aiutare Dean: “Cas sta tirando fuori tutto. È disposto a fare qualsiasi tipo di accordo con qualsiasi tipo di diavolo al fine di ottenere Dean indietro. Sta cercando di formare alleanze sgradevoli e non lascia nulla di intentato. L’intero clan sta cercando selvaggiamente qualsiasi soluzione possibile al problema“.

I due non avranno solo un rapporto spalla a spalla per salvare Dean ma avranno modo di stare attenti e preoccuparsi l’uno dell’altro e lo stesso Collins conclude: “Dopo tutto, hanno entrambi perso un fratello“. Quello che è certo è che Dean non sarà via a lungo, cosa ne sarà a quel punto della nuova coppia?