Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita, il nuovo singolo di Achille Lauro (testo)

Achille Lauro lancia il nuovo singolo “Mamacita” in collaborazione con Vins, quarto dopo altri successi passati, e pubblica il nuovo videoclip ufficiale sul canale YouTube. A destare l’attenzione è sicuramente anche il fatto che ci sia un volto ben noto in tv che ritroviamo nel video in questione: c’è Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita di Achille Lauro.

Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl argentina Belen Rodriguez, ha partecipato a vari reality show e nella vita ha fatto diversi lavori, ma non è la prima volta che recita in un videoclip musicale.

L’abbiamo già vista infatti nel video di “Finalmente piove” assieme al suo ex fidanzato Francesco Monte nell’anno 2016 per il brano sanremese del loro amico Valerio Scanu.

Il rapper di 28 anni Achille Lauro, nel 2017 aveva partecipato al programma Pechino Express in coppia con il suo produttore Edoardo Manozzi, in cui si classificarono terzi. Nello scorso giugno 2018 ha pubblicato il suo quarto album in studio “Pour l’amour”, che contiene anche il nuovo singolo “Mamacita”, ed è stato prodotto da Boss Doms e pubblicato da Sony Music.

Conta migliaia di streaming su Spotify e di visualizzazioni sul canale ufficiale di YouTube, e con questo nuovo lavoro Achille Lauro ha tentato di unire il mondo della trap con il sound della samba.

In sole quattro ore ha superato le 50.000 views e Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita fa coppia con il cantante in una scena d’amore raccontato in tante varianti.

Il videoclip, girato nelle terre pugliesi, è ispirato a “Natural Born Killers”, il film di Oliver Stone uscito nell’anno 1994.

Cecilia Rodriguez veste quindi i panni di Mallory per interpretare questo brano che inizialmente avrebbe dovuto essere solo una samba trap, ma in cui alla fine è stata inserita anche una parte più “Love pop”.

