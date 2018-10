Tour Session Acustiche di Elisa per Diari aperti da Milano a Catania: tutte le date

Uscirà il giorno 26 ottobre il nuovo album di Elisa intitolato “Diari aperti” che è già stato anticipato dai singoli “Quelli che restano”, in duetto con De Gregori, e “Se piovesse il tuo nome” scritto dal collega Calcutta.

In occasione dell’uscita del nuovo lavoro, l’artista incontrerà i propri fan in nove appuntamenti in giro per l’Italia e questa volta non per un instore tour vero e proprio.

Il Tour Session Acustiche di Elisa comprende una serie di eventi a cui si potrà accedere con le stesse modalità di un instore, ovvero con l’acquisto dell’album. Attraverso l’acquisto presso i punti vendita in cui si terranno gli eventi, si otterrà un pass per partecipare fino ad esaurimento posti rispetto alla capienza massima.

“Diari aperti” sarà un album di inediti totalmente in italiano. Raro per l’artista che per la prima volta ha pubblicato un album interamente in italiano nel 2013, “L’anima vola”.

Torna adesso dopo due anni dall’ultimo lavoro “On” che ha portato al successo brani come “No hero” e “Bruciare per te” e con cui ha guadagnato il disco di platino per l’album e anche per i singoli.

In attesa del 26 ottobre, in cui si potrà acquistare “Diari aperti” per il Tour Session Acustiche di presentazione con Elisa, è già possibile preordinare la versione in vinile autografato e disponibile in esclusiva su Amazon. È inoltre possibile preordinare l’album in versione digitale su iTunes, per poterlo ascoltare il 26 ottobre a mezzanotte, e acquistare nel frattempo in digital download o guardare i video ufficiali sul canale YouTube dei primi due singoli “Quelli che restano” e “Se piovesse il tuo nome”.

Le date ufficiali del Tour Session Acustiche di Elisa sono nove e avranno inizio dalla città di Milano fino ad arrivare a Catania.

Di seguito le date: