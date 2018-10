Guida Call of Duty Black Ops 4 agli elicotteri, la mappa dei punti di spawn

Call of Duty Black Ops 4 è finalmente approdato sugli scaffali nel corso della settimana che si appresta a concludersi: il nuovo capitolo della serie pubblicata da Activision – e curata, in questa iterazione, da Treyarch – ha indubbiamente incuriosito tantissimi utenti provenienti da tutto il mondo, con gli streaming su Twitch che sono letteralmente schizzati alle stelle, andando a insidiare il primato assoluto stabilito nel corso dell’ultimo anno da Fortnite. Non pochi saranno stati gli aspiranti giocatori dello sparatutto che hanno sfruttato la piattaforma per farsi un’idea pratica di cosa li attende nel gioco prima di procedere all’acquisto dello stesso.

Ovviamente per chi si è catapultato da subito nel mondo di Call of Duty Black Ops 4 non c’è bisogno di presentazioni: piuttosto magari meglio una mano che renda la vita videoludica meno gravosa. Ecco quindi una guida che risulterà assolutamente gradita a tutti coloro che ambiscono a dominare i cieli del titolo Treyarch.

Call of Duty Black Ops 4 è in sostanza il primo titolo di stampo Battle Royale a sfruttare anche mezzi aerei, gli elicotteri. Fortuna vuole che questi non compaiano in punti totalmente casuali all’interno della mappa di gioco, ma abbiano dei punti di spawn ben prefissati, e che è possibile visionare nell’immagine che alleghiamo in questo nostro articolo.

Probabilmente il punto migliore in cui recarsi per avere maggiori chance di trovare un velivolo è il Poligono di Tiro al centro della mappa, dal momento che in quella zona sono localizzati due punti di spawn molto ravvicinati tra loro, che possono essere quindi controllati rapidamente senza eccessivo dispendio di tempo.

Chiaramente non si pensi che far proprio un elicottero sia sfida semplice: tanti saranno infatti i giocatori in Call of Duty Black Ops 4 che proveranno ad appropriarsi del mezzo, quindi preparatevi a una strenua resistenza.

Ricordiamo che il titolo è disponibile nelle edizioni per PS4, Xbox One e PC.

