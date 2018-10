Il documentario sui Coldplay al cinema, il trailer di A Head Full of Dreams e info utili sull’elenco delle sale

Il documentario sui Coldplay al cinema solo per una sera. Il film documentario sui Coldplay è diretto dal regista Mat Whitecross e sarà al cinema in Italia per un solo giorno, il 14 novembre.

Per informazioni sulle sale cinematografiche che lo trasmetteranno e sui biglietti è disponibile il sito web ufficiale del gruppo e il sito di NexoDigital, distributore del film documentario sui Coldplay, una della band internazionali più amate del momento. A Head Full of Dreams, questo i titolo del film, racconta i Coldplay e il loro percorso nel mondo della musica.

All’inizio del trailer, Chris Martin si dice certo del futuro brillante del gruppo che sta guidando e, qualche anno dopo, quel futuro è presente e i Coldplay sono tra i gruppi internazionali più apprezzati nel mondo.

L’elenco delle sale che accoglieranno il film sui Coldplay sarà disponibile a breve su NexoDigital.it. Nell’attesa, è disponibile il video del trailer con le prime anticipazioni sui contenuti dello speciale cinematografico che racconterà al pubblico l’ascesa del gruppo da Camden agli stadi sold out di tutto il mondo, Italia inclusa.

Il tour A Head Full of Dreams ha coinvolto circa 5,5 milioni di fan in tutto il globo e anche in Italia i Coldplay hanno fatto registrare sold out immediati. Il film vanta la presenza di Mat Whitecross alla regia, noto per aver realizzato, tra le altre opere, il documentario Supersonic che nel 2016 raccontava la storia in musica degli Oasis.

Il docu-film arriverà nei cinema per una sola sera e in lingua originale con sottotitoli in italiano solo ed esclusivamente il 14 novembre. A seguire sarà disponibile per la visione in streaming da dispositivo fiso o mobile su Amazon Prime Video. Per aggiornamenti sulle sale che ospiteranno l’evento continuate a seguirci, ve le comunicheremo non appena disponibili.

Di seguito il trailer di A Head Full of Dreams: