Gli Home Visit di Fedez a X Factor: dove porterà gli over per scegliere i tre che andranno ai live

Partirà giovedì 18 ottobre la fase degli Home Visit di X Factor, e sul canale ufficiale è arrivato il primo indizio sul luogo in cui Fedez porterà i suoi cinque over per la prova.

La fase degli Home Visit di X Factor, infatti, si svolge all’esterno, in un luogo scelto dal giudice che accompagnerà i propri artisti.

Dopo le due puntate dedicate alla fase dei Bootcamp, ogni squadra è passata da 12 elementi a 5.

Fedez, capitano della squadra over, ha scelto Matteo Costanzo, Gaston (Facundo Gaston Gordillo), Renza Castelli, Naomi Rivieccio e Jennifer Milan.

Nella squadra delle under donne, capitanata da Manuel Agnelli, troviamo invece: Camilla Musso, Martina Attili, Ilaria Pieri, Luna Melis e Sherol Dos Santos Da Veiga.

Per gli under uomini, in custodia di Mara Maionchi, ci sono Leonardo, Leo Gassman, Pjero, Anastasio ed Emanuele Bertelli.

Infine c’è la squadra di Asia Argento, ai live sostituita con Lodo Guenzi, ovvero la squadra dei gruppi. Coloro che andranno agli Home Visit di X Factor sono: i Red Bricks Foundation, i Seveso Casino Palace, gli Inquietudine, i Moka Stone e i BowLand.

Tutto pronto quindi per gli Home Visit e il video dedicato al giudice Fedez ci svela il luogo in cui il rapper porterà i suoi cinque degli over per l’ultima fase di selezione prima dei live che andranno in onda a partire dal 25 ottobre su Sky Uno alle ore 21:15 e in differita il venerdì sera su Tv8 alle 21:30.

Fedez ha scelto di accompagnare i suoi ragazzi in Toscana per scegliere i 3 che arriveranno alla fase live, e rivela: “i Bootcamp non sono andati come mi aspettavo. Quelli su cui avevo convinzioni in positivo, non me le hanno date. Chi invece ero sicuro di non volere a questi Home Visit, mi ha lasciato incertezze sul fatto che probabilmente mi stessi sbagliando. Sono completamente incerto del risultato”.

L’appuntamento con gli Home Visit di X Factor giovedì 18 ottobre alle ore 21:15 su Sky Uno.