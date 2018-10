Gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018 da Achille Lauro a Takagi e Ketra: chi affiancherà i giudici prima dei Live Show

Sono stati svelati gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018. Quattro saranno gli ospiti del programma che accompagneranno i giudici nella scelta dei talenti da portate ai Live Show in diretta.

Fedez è partito per la Toscana con Takagi & Ketra: il duo di Producer, artefici del successo di Amore e Capoeira cantato da Giusy Ferreri in estate, ha aiutato il giudice di categoria a scegliere i talenti della categoria Over da portare ai Live Show.

Mara Maionchi è andata in Francia con Achille Lauro per scegliere insieme a lui i tre concorrenti della categoria degli Under Uomini da portare ai Live Show, che vedremo la prossima settimana in diretta su Sky Uno, alle ore 21.15.

Manuel Agnelli si è recato in Belgio con Ghemon. Il rapper ha aiutato il giudice di categoria a selezionare le sue Under Donne da portare ai Live Show.

Per finire, Asia Argento, giudice dimissionaria che lascerà il posto a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, si è recata in Norvegia con Alioscia Bisceglia, componente del gruppo dei Casino Royale. Chi meglio di un membro di un gruppo al fianco della discussa giudice per effettuare l’ultima scrematura sui concorrenti della categoria Gruppi da portare ai Live Show?

La puntata degli Home Visit di X Factor 2018 verrà trasmessa su Sky Uno domani sera, giovedì 18 ottobre, alle ore 21.15. La puntata sarà trasmessa in replica in chiaro venerdì 19 ottobre e mostrerà finalmente le scelte dei giudici che hanno selezionato i concorrenti prima con le Auditions, poi con i BootCamp e infine attraverso la fase Home Visit con ospiti d’eccezione.

A superare il turno saranno in tutto 12 concorrenti, tre per ogni categoria. Con la prima puntata dei Live Show, Asia Argento lascerà la sua poltrona in giuria a favore di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale che erediterà i suoi gruppi.