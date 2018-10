Anticipazioni e ospiti degli Home Visit di X Factor, il 18 ottobre la scelta dei concorrenti ai Live Show

Gli Home Visit di X Factor sono alle porte e stasera 18 ottobre vedremo chi dei venti artisti in gara riuscirà a passare l’ultima fase prima del live show.

Nella puntata di stasera i quattro giudici porteranno in un luogo scelto da loro i cinque artisti della propria squadra, di cui alla fine della puntata resteranno tre.

Quattro saranno gli ospiti degli Home Visit di X Factor, e ognuno accompagnerà un giudice e la squadra.

Fedez è partito per la Toscana assieme al duo Takagi & Ketra, producer che hanno firmato il successo di grandi hit come “Amore e capoeira” e “L’esercito del selfie”.

Takagi & Ketra affiancheranno Fedez in questa fase di selezione, osservando i cinque Over destinati al rapper e consigliando i tre che secondo loro meriterebbero di arrivare ai live.

La squadra degli Over è fino ad ora formata da: Matteo Costanzo, Gaston (Facundo Gaston Gordillo), Renza Castelli, Naomi Rivieccio e Jennifer Milan.

Mara Maionchi ha invece portato i suoi Under Uomini in Francia, affiancata dal cantante trap Achille Lauro che l’aiuterà a scegliere i tre ragazzi da portare al live show tra Leonardo, Leo Gassman, Pjero, Anastasio ed Emanuele Bertelli.

Asia Argento è giunta al termine della sua esperienza con gli Home Visit di X Factor, e la vedremo per l’ultima volta nella scelta dei tre gruppi da portare ai live prima che venga sostituita da Lodo Guenzi. La scelta sarà tra: i Red Bricks Foundation, i Seveso Casino Palace, gli Inquietudine, i Moka Stone e i BowLand.

Ad affiancarla in questa puntata degli Home Visit, ci sarà Alioscia Bisceglia, membro dei Casino Royale e suo amico, e porteranno i ragazzi in Novegia.

Infine ci sarà Manuel Agnelli che porterà le Under Donne in Belgio e avrà al suo fianco Ghemon, un nome importante nella scena del rap.

La scelta per le under donne dovrà ricadere tra: Camilla Musso, Martina Attili, Ilaria Pieri, Luna Melis e Sherol Dos Santos Da Veiga.

L’appuntamento è per stasera alle ore 21:15 su Sky Uno per gli Home Visit di X Factor.