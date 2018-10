Tutti i professori di Amici di Maria De Filippi: Stash dei The Kolors e Alex Britti nuovi prof di canto

Sono finalmente svelati i nomi di tutti i professori di Amici di Maria De Filippi, che tornerà a partire dal 17 novembre con la fascia pomeridiana del sabato alle 14:10 su Canale5.

Fino a poche ore fa conoscevamo con certezza solamente i nomi dei professori di ballo, e la cattedra vede la storica insegnante Alessandra Celentano, Veronica Peparini e una new entry che non è un volto nuovo in tv e soprattutto è un ballerino e un coreografo di fama internazionale, Timor Steffens.

Le ultime notizie arrivano per la cattedra di canto dei professori di Amici di Maria De Filippi.

Dopo la certezza dell’addio di Paola Turci e Giusy Ferreri, a quanto pare ci sarà anche l’addio di Carlo di Francesco.

Al loro posto resterà Rudy Zerbi che sarà affiancato da due nuovi professori.

Si tratta di un nome già spuntato tempo fa, ovvero quello del cantautore Alex Britti.

L’artista era già stato nel programma lo scorso anno, e aveva passato del tempo con i concorrenti del momento portando con sé una chitarra e improvvisando con i ragazzi alcuni pezzi per poi parlare del mondo della musica e su quello che sarà, forse, il loro mestiere nella vita.

Il secondo nome ufficializzato poche ore fa è quello di un ex concorrente di Amici, leader di una band che vinse il programma Amici 14 nell’anno 2015.

Si tratta di Stash dei The Kolors, che entrerà a far parte del cast tra i professori di Amici di Maria De Filippi e passerà quindi molto tempo con i concorrenti che parteciperanno in questa nuova edizione, riuscendo magari a dare un contributo particolare dal momento in cui ha già vissuto in prima persona l’esperienza nella scuola.

Da lunedì 29 ottobre andrà in onda su Real Time la fascia pomeridiana di Amici alle ore 13:50, mentre dal 17 novembre inizierà il pomeridiano del sabato su Canale 5 alle ore 14:10.