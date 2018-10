Elon Musk compra Fortnite e lo chiude? La divertente risposta di Epic Games

A quanto pare Elon Musk non è troppo impegnato a dirigere Tesla, SpaceX e The Boring Company, ora ha qualche parola divertente anche per Fortnite. Il suo account Twitter, che ricordiamo essere seguito da ben 22 milioni di persone, è sempre fonte di ilarità che certe volte può danneggiare le sue o altre società.

Il miliardario statunitense ha recentemente retwittato un’immagine tratta da un articolo di QZ che recita “Elon Musk compra Fortnite e lo cancella“, con tanto di falsa dichiarazione di Musk: “devo salvare quei bambini dalla verginità eterna“. Non è finita, perché Musk ha anche scritto nel tweet, sicuramente scherzando, “andava fatto“.

L’account ufficiale di Fortnite in ogni caso non si è fatto attendere, anch’esso forte dei suoi sei milioni di follower. Ha twittato in questo caso un articolo d un mese fa riguardo il fatto che Musk vorrebbe costruire una base su Marte entro 10 anni. Fortnite ha detto “un decennio @elonmusk? Costruisci, LOL!“, una frase che a doppio senso che si riferisce anche al fatto che nel gioco si può costruire.

Elon Musk ha risposto: “la realtà è difficile” e a quel punto lo scambio è finito. Chiariamo un punto: si tratta ovviamente di uno scherzo, una cosa del genere è impossibile. Non parliamo di Marte, ma della chiusura di Fortnite. Anzi, sono in corso anche i tornei, ecco il calendario dei prossimi appuntamenti.

Torneo Beta (Coppie) 23-25 ottobre. Descrizione: Trova un amico e affronta il mondo intero, fino a quando non resterete solo voi.

(Coppie) 23-25 ottobre. Descrizione: Trova un amico e affronta il mondo intero, fino a quando non resterete solo voi. Venerdì sera con Fortnite (Squadre) 19 ottobre-30 novembre. Descrizione: Unisciti ogni venerdì ai tuoi amici e dai il via al fine settimana con un po’ di azione di squadra.

(Squadre) 19 ottobre-30 novembre. Descrizione: Unisciti ogni venerdì ai tuoi amici e dai il via al fine settimana con un po’ di azione di squadra. Coppa di Borgo Bislacco (Giocatore singolo) 27-31 ottobre. Descrizione: Una settimana e tre tentativi per dimostrare di essere più bislacchi di Borgo Bislacco.

(Giocatore singolo) 27-31 ottobre. Descrizione: Una settimana e tre tentativi per dimostrare di essere più bislacchi di Borgo Bislacco. Coppa di Tempio Tomato (Coppie) 28 ottobre-1 novembre. Descrizione: Diventate le leggende della Coppa di Tempio Tomato.

