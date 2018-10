Il docu-film This is Maneskin al cinema il 24 ottobre: tutte le sale e i biglietti in prevendita

Arriva al cinema per un solo giorno il docu-film This is Maneskin sul gruppo di X Factor. La band guidata da Damiano non ha trionfato nella scorsa edizione del programma per un soffio, battuta in finale da Lorenzo Licitra. Dalla sua parte però ci sono i sold out registrati negli scorsi mesi e risultati in classifica che posizionano il nuovo singolo, Torna a casa, ancora in vetta ai più venduti della settimana.

I Maneskin rilasceranno a breve il nuovo disco di inediti. Per festeggiare il primo album dopo l’ep Chosen, la band arriva al cinema, per un solo giorno, in una serie di sale selezionate del circuito Uci.

Di seguito le sale che trasmetteranno il film This is Maneskin, al cinema solo ed esclusivamente nella serata del 24 ottobre.

UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto) e UCI Seven Gioia del Colle (BA).

Le multisala UCI Casoria, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Fano, UCI Jesi, UCI Pesaro, UCI Senigallia, UCI RedCarpet Matera, UCI Showville Bari, UCI Molfetta, UCI Seven Gioia del Colle e UCI Palariviera applicano la tariffa di 10 euro per il biglietto intero e 8 euro per il biglietto ridotto.

Nelle restanti multisale il costo del biglietto è di 12 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto.

A dare il via alla proiezione saranno i Maneskin, in collegamento in diretta alle ore 20.30 in tutte le sale del circuito per esibirsi live prima di consentire a fan e spettatori di scoprire le fasi di lavorazione del nuovo disco. I Maneskin infatti hanno realizzato il documentario sulla realizzazione dell’album Il ballo della vita, disponibile in tutti i negozi e in digitale dal 26 ottobre, anticipato dal singolo Torna a casa, già disco d’oro per le copie vendute in digitale.

Giovedì 25 ottobre i Maneskin saranno ospiti di X Factor Italia, nel primo Live Show, e presenteranno il singolo Torna a casa nel programma che li ha lanciati.