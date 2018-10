Lady Gaga per i diritti dei trans contro le politiche di Donald Trump: “Una leadership ignorante”

La battaglia di Lady Gaga per i diritti dei trans e in generale per quelli della comunità LGBTQ nel suo complesso prosegue senza sosta nell’era Trump.

La popstar e attrice, in stato di grazia dopo il successo clamoroso al botteghino del film A Star is Born di cui è protagonista al fianco del regista Bradley Cooper, continua ad utilizzare la sua influenza mediatica per diffondere messaggi di apertura e solidarietà.

Come già accaduto in passato, anche stavolta nel suo mirino c’è l’amministrazione conservatrice di Donald Trump e lo stesso presidente per le sue controverse dichiarazioni su temi che riguardano i diritti civili.

La rivelazione dell’esistenza di uno studio dell’amministrazione “per definire il genere come condizione biologica e immutabile determinata dai genitali al momento della nascita” è parso un preludio ad una brusca battuta d’arresto sul fronte della tutela delle persone transgender negli Stati Uniti. Il New York Times ha svelato l’esistenza di un memorandum del dipartimento della Salute e dei servizi umani che mira a identificare e riconoscere il genere sessuale delle persone al momento della nascita sulla base del sesso, a prescindere dall’autodeterminazione o dall’eventuale cambio di sesso successivo. Questa definizione univoca del genere di una persona “su base biologica chiara, fondata nella scienza, oggettiva e gestibile” potrebbe essere il primo passo per annullare ufficialmente, dal punto di vista legale, la figura del transgender.

Lady Gaga ha replicato sui social network con una netta presa di posizione contro le politiche del governo federale in tema di identità di genere e le posizioni di Donald Trump, la cui leadership secondo Gaga si fonda sull’ignoranza: “Il governo potrebbe vivere in un universo alternativo, ma noi, come società e cultura, sappiamo chi siamo e conosciamo la nostra verità e dobbiamo unirci e alzare le nostre voci in modo che possiamo educarli sulle identità di genere. Se oggi puoi sentirti incompreso o invisibile, sappi che questa non è la realtà dell’umanità. Questa è un’altra dimostrazione di leadership guidata dall’ignoranza” ha sentenziato perentoria la popstar.

Anche altre star si sono rivoltate contro le posizioni retrograde dell’amministrazione Trump, ad esempio Sia ha pubblicato un’immagine della bandiera rappresentativa dei transgender, coi colori blu, bianco e rosa, ricordando che “i diritti trans sono diritti umani. I diritti trans sono i nostri diritti” e rilanciando l’hashtag #WontBeErased per ricordare che i diritti acquisiti non potranno essere cancellati.

The government may be living in an alternate universe, but we as a society & culture know who we are and know our truth and must stick together and raise our voices so we can educate them about gender identities. #TransRightsAreHumanRights #WontBeErased — Lady Gaga (@ladygaga) October 22, 2018

While today you might feel unheard or unseen, know that this is not the reality of humanity. This is another display of leadership being driven by ignorance.#TransRightsAreHumanRights #WontBeErased — Lady Gaga (@ladygaga) October 22, 2018