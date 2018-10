Quali SBC per le previsioni Incontri Principali FIFA 19 Ultimate Team il 23 ottobre?

Il fine settimana calcistico reale e digitale (quello di FIFA 19) è ormai passato ancora una volta agli annali: gli scontri sportivi si sono dimostrati ugualmente duri tanti sui campi verdi di tutto il mondo quanto all’interno di quelli confezionati da Electronic Arts per il proprio simulatore calcistico, con i verdetti che aggiornano consequenzialmente le classifiche e le corse di tutte le squadre ai piazzamenti più ambiti.

Come consuetudine di ogni inizio settimana torna la nostra rubrica dedicata alla modalità principale di FIFA 19, vale a dire Ultimate Team: in questa sede analizzeremo tutte le indicazioni che arrivano per quanto concerne i possibili nuovi Incontri Principali del prossimo weekend, le sfide creazione rosa dedicate ai match più in vista provenienti da tutto il globo.

Non può mancare anche questa settimana in FIFA 19 un posto di rilievo per la Premier League inglese: la sfida tra Tottenham e Manchester City è ormai divenuto nel corso degli ultimi anni un grandissimo appuntamento, che in alcune occasioni è valso anche il primato nel campionato.

Chiaro che gli occhi di tutti saranno, nel corso del prossimo fine settimana, puntati sulla LIGA spagnola: è infatti qui che si consumerà il primo Clasico, quello tra Barcellona e Real Madrid, dell’era post Cristiano Ronaldo. Riusciranno i blancos a non far rimpiangere ai propri tifosi la partenza del fuoriclasse portoghese?

Possibilità elevate di vedere tra gli Incontri Principali di FIFA 19 Ultimate Team un match di Serie A: Lazio – Inter e Napoli – Roma sono appuntamenti indubbiamente caldi per il calcio nostrano, e non è da escludere che Electronic Arts selezioni uno dei due match all’interno delle proprie SBC.

Concludiamo le nostre previsioni con la possibile sorpresa: al publisher statunitense i derby piacciono sempre non poco, ancor di più se dall’indiscutibile fascino, come quello che proviene dalla Scozia e vedrà contrapposti Hearts e Hibernian. Saranno loro le outsider di questa settimana?

L’appuntamento per scoprire gli incontri Principali di FIFA 19 Ultimate Team è fissato alle 19:00 di questa sera.