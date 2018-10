Problemi canali Mediaset oggi 24 ottobre: guasto ricezione, perché non si vedono?

Davvero spiacevoli i problemi ai canali Mediaset di oggi 24 ottobre: un vero e proprio guasto in ricezione delle principali reti private italiane è in corso, in particolare per Canale 5 ma anche Italia 1 e Rete 4, senza dimenticare le trasmissioni su Mediaset Extra. Perché non si vedono tutti i programmi di tutti i canali qui riportati?

I problemi canali Mediaset si sono verificati, in prima battuta, nella parte finale della mattinata di quest’oggi, a ridosso del pranzo. Non è possibile al momento geolocalizzare il guasto in ricezione delle reti ma abbiamo registrato segnalazioni di malfunzionamenti soprattutto in Sicilia.

Non è la prima volta che in questo mese di ottobre assistiamo a dei problemi canali Mediaset più o meno diffusi. Ad inizio ottobre era stato il caso di un guasto abbastanza serio occorso nell’Italia del nord-est, in particolare nella regione Veneto. In quel caso, il disservizio era durato svariate ore e aveva avuto anche interessanti strascichi nei giorni successivi. Al momento, non possiamo dare per certo che il down si sviluppi allo stesso modo o al contrario, si risolva in pochissimo tempo.

Possiamo ritenere plausibile che, come in passato, i problemi ai canali Mediaset siano grosso modo dovuti a qualche guasto di natura tecnica su determinati impianti di ricezioni del segnale. In quest’ultimo caso, l’intervento repentino o meno degli addetti sarà di certo cruciale per una soluzione più o meno rapida. Vi terremo aggiornati sull’evoluzione del guasto, non appena ci saranno nuovi dettagli.

Aggiornamento ore 15:00 – I problemi ai canali Mediaset di questi minuti sembrerebbero essere diffusi in particolar modo in Sicilia, come pure già segnalato nel nostro articolo di approfondimento sul guasto. Ancora, volendo localizzare maggiormente il down, sarebbe la città di Palermo e la sua provincia ad essere più interessata dagli errori di visualizzazione del segnale di Canale 5 e di tutti le altre reti del gruppo.