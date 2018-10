Le armi di Fortnite nella realtà grazie a NERF

Abbiamo ottime notizie per tutti i fan di Fortnite che devono scegliere un regalo nei prossimi mesi (lo sappiamo mancano due mesi a Natale, ma ci siamo quasi). La popolare casa di produzione di giocattoli NERF ha infatti annunciato su Instagram che arriveranno le armi di Fortnite Battle Royale nel mondo reale. In effetti l’accoppiata è molto azzeccata.

In realtà l’annuncio riguarda solo il fatto che produrrà armi giocattolo ispirate a quelle di Fortnite, ma per ora NERF non ha dato dettagli su quali esattamente arriveranno sul mercato, né quando questo accadrà. pare purtroppo che queste armi non potranno essere acquistate entro questo Natale, anche se non c’è nessuna conferma. Come lo sappiamo?.

Semplice: Hasbro, parent company di NERF, fece lo stesso annuncio tempo fa m indicò anche una finestra d’uscita per le armi giocattolo ispirate a Forntite: primavera 2019. Alcuni appassionati stanno già storcendo il naso perché mancano informazioni concrete: sono mesi che annunciano questi prodotti ma nessuno ancora ha visto nulla.

NERF pare stia facendo la stessa cosa con Overwatch: annunciate le armi di Reaper e D.Va, ma con i prototipi rivelati mesi fa e l’uscita sempre fissata nella primavera 2019. Come ribadito NERF non ha mostrato minimamente le armi di Fortnite che arriveranno l’ano prossimo, ma quelle di Overwatch potrebbero fare da indicazione visiva. Intanto Fortnite continua a ricevere settimana dopo settimana nuovi aggiornamenti, anche alle armi, quindi davvero non sappiamo quali NERF potrà introdurre in questa prima linea.

Cosa vorreste voi? Lanciarazzi, mitragliette o armi magari ultra-particolari? Sicuramente le armi che comprerete non spariranno così come accade spesso nel gioco, con Epic Games che introduce e toglie contenuti giorno dopo giorno, infastidendo non pochi giocatori. Fatecelo sapere nei commenti, l’arma esatta che vorreste avere nella realtà.

Discutetene anche in questa folta community dedicata al Battle Royale per eccellenza.