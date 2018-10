Gli ospiti degli MTV EMA 2018 a Bilbao da Bastille a Panic! At the disco e Jack & Jack

Sono stati annunciati altri ospiti degli MTV EMA 2018 che si terranno a Bilbao domenica 4 novembre. All’elenco degli artisti già annunciati, si aggiungono i Panic! At the disco, Alessia Cara, il DJ e producer e il duo pop Jack & Jack.

Tra gli ospiti degli MTV EMA 2018 ci saranno i Bastille, sul palco insieme a Marshmello per esibirsi con il singolo in vetta alle classifiche Happier.

Marshmello si esibirà anche con la cantante Anne-Marie: i due insieme si esibiranno per presentare la loro hit Friends, certificata disco di platino negli Stati Uniti e in Inghilterra e triplo platino in Canada.

I Panic! At the Disco si esibiranno sulle note del singolo High Hopes, contenuto nel sesto album in studio Pray for the Wicked. La giovane Alessia Cara canterà il suo nuovo singolo Trust My Lonely, successore di Growing Pains, entrambe anticipazioni del suo nuovo disco di inediti dal titolo The pains of growing, di prossima pubblicazione in tutto il mondo.

Il duo pop Jack & Jack si esibirà con No One Compares To You, dopo il successo del precedente singolo, Rise, in collaborazione con l’artista multiplatino e producer Jonas Blue.

Gli ultimi ospiti degli MTV EMA 2018 annunciati oggi si aggiungono a quelli già comunicati negli scorsi giorni, tra i quali figurano Hailee Steinfeld, che sarà anche la conduttrice dello show, Nicki Minaj, Halsey, Rosalía e Janet Jackson che riceverà il “Global Icon” award per esibirsi con un medley dei suoi successi del passato e del presente.

Lindsay Lohan, Anitta, Debby Ryan, Ashlee Simpson e Evan Ross sono invece i nuovi presenter annunciati: si aggiungono ai nomi già noti e saranno sul palco per consegnare i premi insieme alle già annunciate star di Netflix Michael Peña e Diego Luna.

Gli MTV EMA 2018 andranno in onda in diretta sui canali di MTV da Bilbao domenica 4 novembre.