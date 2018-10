I Blonde Brothers e il nuovo album Hey Hey Hey dopo i live all’estero e in Italia (intervista)

I Blonde Brothers sono due fratelli, Luca e Francesco Baù, che dopo aver iniziato separatamente un percorso musicale hanno capito che insieme avrebbero potuto dare qualcosa.

Dopo un’esperienza all’estero che li ha portati a suonare in Australia, in Svizzera e negli Stati Uniti d’America, i Blonde Brothers tornano in Italia ed è arrivato il 19 ottobre anche il loro nuovo progetto intitolato “Hey Hey Hey”, un album electro-country con contaminazioni di altri generi.

Il loro ultimo singolo si intitola “California (Mi manchi tu)” e ha totalizzato in tre mesi più di un milione di views su YouTube.

Com’è iniziata? Avete sempre cantato insieme o avete iniziato singolarmente?

Inizialmente suonava solo Luca con il suo primo gruppo, e poi io (Francesco) sono stato trascinato da lui verso questa passione. Inizialmente lui faceva hard rock e io punk rock con i rispettivi gruppi, poi però con il tempo abbiamo capito che suonando e cantando insieme avremmo potuto avere la nostra personalità.

Da poco è uscito il vostro ultimo album che comprende tante sonorità diverse tra loro. Voi vi collocate in un genere specifico o amate cambiare continuamente?

Le canzoni sono tendenti all’electro-country, che è un country contaminato con la musica elettronica.

Noi crediamo molto nella contaminazione, e se alcune canzoni sono più ballad e altre un po’ più spinte è perché siamo convinti che l’ascoltatore abbia bisogno sia di canzoni più ritmate e sia di quelle introspettive.

Voi avete vissuto un’esperienza all’estero in cui avete suonato in vari posti. Avete notato differenze di possibilità o anche semplicemente di pubblico?

Abbiamo suonato in Australia, in Svizzera e degli Stati Uniti d’America, e soprattutto in quest’ultimo posto abbiamo notato un calore grandissimo da parte del pubblico, e abbiamo proposto anche i brani in italiano oltre che quelli in inglese. Pensiamo che portare l’Italiano in giro per il mondo non sia affatto sbagliato.

Partirete di nuovo?

Abbiamo in progetto vari viaggi e ci hanno chiamato per suonare ancora, come ad esempio al Whisky a Go Go di Los Angeles, però adesso ci concentriamo sulla promozione dell’album qui in Italia.

Nel 2015 avete partecipato ai casting di Amici. Ora avete scelto con convinzione un’altra strada?

Dopo due anni dai provini ad Amici siamo stati a The Winner Is, il programma di Gerry Scotti su Canale5, e noi inizialmente non eravamo convinti perché siamo cantautori e credevamo che i talent valorizzassero solo l’esibizione di una cover, invece alla fine siamo andati in finale e abbiamo avuto questa opportunità anche televisiva. In ogni caso ora ci concentriamo sulle nostre canzoni, vorremmo arrivare al pubblico con quelle.

A gennaio suonerete a Vicenza. È previsto un progetto live più ampio?

Abbiamo in progetto un tour in vari posti in tutta Italia per presentare l’album, e stiamo pianificando le date che presto saranno disponibili sul nostro sito blondebrothers.it.

Il video ufficiale di “California (Mi manchi tu)” dei Blonde Brothers.