Stoccata Huawei ad Apple e Samsung per l’obsolescenza programmata: mai come i rivali

Niente male la stoccata di Huawei ad Apple e Samsung sui social. Il produttore cinese non ha mancato di sfruttare a suo favore un fatto di “cronaca” recente come la multa inflitta ai due rivali in Italia dall’Antitrust per l’accuso di obsolescenza programmata dei device. Il tutto chiarendo naturalmente le differenze tra il suo modo di operare (onesto e sincero come espresso) e quello dei competitor (ben meno trasparente).

Le dichiarazioni, neanche troppo velate, relative alla vicenda che vede coinvolti i brand Samsung e Apple sono state affidate ad un unico tweet, tra l’altro rivolto al pubblico inglese del canale social Twitter Huawei UK. Il cinguettio più che furbo è presente alla fine dell’articolo e suona in questo modo: Huawei appunto non rallenterà mai i suoi smartphone per forzare l’aggiornamento ad un modello più recente.

Non c’è da stupirsi come l’occasione sia buona per pubblicizzare il proprio Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro che “nasce veloce per restare veloce e prestante nel tempo” come evidenziato dall’hashtag creato ad hoc da produttore # BornFastStaysFast. Chiaro poi come il discorso sia esteso anche ad altri device commercializzati dal brand, non importa si tratti di telefoni ben meno costosi e anche meno recenti.

Colpite e affondate Apple e Samsung dall’uscita Huawei. Certo il brand cinese non interessato finora da nessun provvedimento sull’obsolescenza programmata esce ben pulito da questa storia e con qualche punto guadagnato agli occhi di tanti potenziali clienti. La multa di 15 milioni di euro inflitta ai concorrenti non pesa neanche troppo per l’entità della sanzione ma piuttosto per l’effetto sulla reputazione delle due aziende storiche nella distribuzione di smartphone mobile. Si sta avverando in parte quando viene ribadito da un vecchio detto: tra due vecchi litiganti, il terzo ultimo arrivato potrebbe godere di una sempre migliore risposta di pubblico nel tempo.