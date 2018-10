Niall Horan ha subito un intervento chirurgico e ha comunicato ai fan le sue condizioni

Niall Horan ha subito un intervento chirurgico sinusale e l’ha comunicato ai fan via Twitter. L’ex One Direction, che ha appena concluso il tour mondiale a supporto dell’album di debutto da solista Flicker terminato alla fine di settembre, era stato colpito da un’infezione sinusale che gli provocava forti dolori, come aveva spiegato via Twitter qualche settimana fa.

Sempre via Twitter, l’ex One Direction ha annunciato ai fan di essersi operato: “Volevo solo farvi sapere che ho subito il mio intervento chirurgico al naso e il recupero sta andando bene. Come ho detto, starò a riposo per un po’, ma ho pensato che avreste voluto sapere questa cosa” ha scritto il cantante di Slow Hands.

Horan aveva già annunciato precedentemente che si sarebbe preso una pausa dalle luci della ribalta dopo le fatiche del tour, quindi la sua assenza dalle scene non era inattesa per il pubblico, che ora è stato aggiornato sulle condizioni di salute dal cantante in prima persona.

I fan hanno immediatamente invaso Horan di auguri di pronta guarigione con migliaia di messaggi e hanno rilanciato l’hashtag #GetWellSoon, che spesso spopola su Twitter in casi di questo genere.

Lo scorso giugno Niall Horan aveva annunciato che dopo la chiusura del suo tour internazionale a settembre si sarebbe ritirato per un po’, prendendosi una pausa prolungata dopo aver girato il mondo per tre mesi e promettendo di rifarsi vivo solo quando sarà il momento di lanciare nuovi inediti. Lo scopo di questa pausa per il cantante irlandese è concentrarsi sulla musica senza distrazioni, provando a sperimentare anche nuovi stili oltre il sound melodico che gli è più congeniale: “Mi prendo un paio di mesi dopo il tour, che termina a settembre. Scriverò quando avrò buona musica. Non tornerò fino a quando non ne avrò” aveva assicurato perentorio il cantante venticinquenne, ora in convalescenza.