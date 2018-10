Crepe sul cubo in Fortnite? Che fine farà Kevin

Ormai il cubo viola, per gli amici Kevin, ne ha viste di ogni nel colorato mondo di Fortnite. Vi siete affezionati, dite la verità? Noi speriamo di no, perché probabilmente dovremo salutarlo a presto. Il sempre informato portale Fortniteintel Kevin si sta letteralmente spaccando. Sono state intraviste delle crepe sulla sua superficie viola. Che la sua fine sia molto molto vicina? Forse.

Che fine farà quindi Kevin? In molti pensano, parliamo della community che ruota attorno a Fortnite, che purtroppo l’evento del cubo stia durando fin troppo tempo. Sicuramente è durato di più rispetto a quello della Stagione 4, in cui è stato lanciato il razzo che ha generato le fenditure.

Delle crepe significa che prima o poi si spaccherà definitivamente, anche se non si sa quando questo accadrà. Cosa ne pensate di questo evento, davvero anche secondo voi è durato troppo? Fateci sapere tutto nei commenti e iscrivetevi a questa community.

Nel frattempo Samsung ha annunciato un nuovo progetto per i giocatori di Fortnite dopo il lancio della skin Galaxy. Per Halloween 2018 debutterà il kit di accessori Galaxy in esclusiva per i possessori di Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4. Nel nuovo kit sarà incluso il back bling, un aliante e uno strumento per la raccolta. Peccato, speriamo arriveranno per tutti in futuro.

Ultimamente abbiamo parlato anche del fatto che Fortnite avrà una versione di un’arma nella vita reale grazie alla mitica NERF. Parliamo del Fortnite Nerf AR-L Blaster e uscirà nei negozi purtroppo solo tra qualche mese, l’1 giugno 2019. mancano quindi ancora parecchi mesi al lancio e verrà venduto a 50 dollari, pensiamo con un cambio 1:1 per l’Europa (quindi 50 euro). Vi piace? A noi sinceramente sì: va bene il Monopoly, è un bel gioco da tavolo, ma sinceramente provare un’arma nel mondo reale di Fortnite è molto meglio per intrattenersi, alla fine non ci si fa male essendo i colpi innocui.