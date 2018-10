Tutto sull’uscita dell’aggiornamento iOS 12.1 il 30 ottobre: orario in Italia e funzioni previste

Ci sono diverse informazioni che possiamo prendere in considerazione già questa mattina per quanto riguarda il nuovo aggiornamento iOS 12.1, come riportato da Apple stessa in uscita oggi 30 ottobre in Italia. Ad esempio, qual è l’orario di uscita e soprattutto quali sono le funzioni previste che potremo toccare con mano una volta portato a termine il suo download? Dopo alcune informazioni preliminari condivise nella giornata di ieri, soprattutto a proposito della sua installazione manuale, cerchiamo di fare chiarezza su un argomento che oggi sarà per forza di cose molto seguito.

Partiamo proprio dall’orario di uscita di iOS 12.1, perché proprio Apple, tramite alcuni documenti ufficiali, di recente ha lasciato intendere che la distribuzione dell’aggiornamento scatterà ufficialmente una volta terminato l’evento del 30 ottobre, durante il quale verranno presentati i nuovi iPad. Ora, considerando che il via ufficiale ci sarà alle 15 e la normale durata di tali presentazioni con la mela morsicata, credo sia altamente probabile che le prime tracce del pacchetto software ci possano essere tra le 15 e le 19.

Per quanto concerne le funzioni di iOS 12.1, invece, è possibile concentrarsi sulle chiamate FaceTime di gruppo, senza dimenticare il tanto atteso supporto alla eSIM di iPhone XS, XS Max e XR, gli ultimi arrivati in casa Apple. Sempre restando nell’ambito delle interazioni, poi, avremo circa 70 nuove emoji, oltre al fatto che ci sarà una volta per tutte l’introduzione della funzione di modifica del livello di sfocatura per quanto concerne la modalità ritratto, anche in real time.

Detto questo, non resta che attendere l’impatto dell’aggiornamento iOS 12.1 in termini di prestazioni e di durata della batteria, ma sotto questo punto di vista avremo le idee più chiare tra qualche giorno. Vi aspettate altre novità da Apple con l’uscita di un pacchetto software molto atteso in giro per il mondo?