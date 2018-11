Elisa canta Luce in dialetto triestino (video) e annuncia il raddoppio dei concerti del tour nei teatri

Elisa canta Luce in dialetto triestino e condivide il video della performance sul suo account Instagram ufficiale. La cantante è stata di recente ospite di Radio Rds dove è stata invitata a stravolgere uno dei suoi brani di maggior successo.

In radio Elisa canta Luce in dialetto triestino, modificando accenti e parole per una esilarante esibizione tutta da ridere. La cantautrice italiana, originaria del Friuli, ha presentato una versione del pezzo nel suo dialetto di origine inserendo versi come “Parlime…no go difese ma…” e molto altro.

La clip è stata condivisa dalla stessa Elisa sui social e ripresa dalle principali testate nazionali. Elisa ha da poco rilasciato il nuovo album, Diari aperti, un nuovo disco in italiano dopo l’esordio interamente in lingua inglese. Ha annunciato poi le date del tour nei teatri comunicando ai fan che presto tutti gli appuntamenti verranno raddoppiati.

Le date dei nuovi concerti non sono ancora note, così come non sono noti dettagli sulla prevendita dei biglietti per i doppi concerti che non tarderanno a raggiungere il web. Ancora pochissimi biglietti sono acquistabili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati per i concerti teatrali di Elisa del 2019.

Il tour partirà il 18 marzo da Firenze per far tappa a Bari, Catania, Roma, Napoli, Milano e Torino e poi Padova, Parma, Brescia, Trieste, Reggio Emilia, Bergamo e Cesena tra marzo e aprile. A maggio l’artista sarà a Bologna, Saint Vincent e Genova. L’ultimo dei concerti al momento annunciati è quello del 14 maggio al Teatro Carlo Felice di Genova.

Le date:

18 marzo Firenze, Teatro Verdi

21 marzo Bari, Teatro Team

25 marzo Catania, Teatro Metropolitan

27 marzo Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

30 marzo Napoli, Teatro Augusteo

3 aprile Milano, Teatro degli Arcimboldi

6 aprile Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

12 aprile Padova, Gran Teatro Geox

15 aprile Parma, Teatro Regio

16 aprile Brescia, Gran Teatro Morato

19 aprile Trieste, Politeama Rossetti – Sala Assicurazioni Generali

23 aprile Reggio Emilia, Teatro Romolo Vitali

26 aprile Bergamo, Teatro Creberg

29 aprile Cesena, Carisport

2 maggio Bologna, Teatro Europauditorium

9 maggio Saint Vincent, Palais – Biglietti in vendita alle ore 11 del 3 novembre

14 maggio Genova, Teatro Carlo Felice

Elisa canta Luce in dialetto triestino: