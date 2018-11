Annunciati i primi dettagli sulle prevendite dei biglietti per il tour di Vasco Rossi nel 2019

I primi dettagli sulle prevendite dei biglietti per il tour di Vasco Rossi nel 2019 sono finalmente rivelati. I fan sono quindi pronti ad attendere le 12 del 2 novembre per acciuffare il codice di prelazione per l’acquisto dei biglietti per i prossimi concerti, che Vasco terrà esclusivamente a Cagliari e Milano.

La vendita dei tagliandi d’ingresso sarà snocciolata in tutti i suoi particolari il giorno 6 alle ore 11, con tutte le informazioni utili sulla prevendita esclusiva, quella generale, i prezzi, le date e le regole per i disabili. Il primo accesso per i fan è invece fissato nelle ore 11 del 2 novembre, orario deciso per il rilevamento del codice personale messo a punto per la prevendita riservata ai membri del fan club.

L’attesa sta quindi per concludersi, con le date di Milano che stanno per essere annunciate dopo quelle di Cagliari, invece, già confermate per il 18 e 19 giugno prossimi. Le tappe allo stadio San Siro saranno 4, anche se ancora non si conoscono i giorni precisi nei quali Vasco Rossi approderà alla grande arena che nel 2019 non è comparsa nel calendario di concerti che aveva pensato per la nuova annata di live negli stadi.

I biglietti arrivano quindi a qualche giorno dal rilascio del nuovo singolo che dovrebbe arrivare il 16 novembre con il titolo di Tempi moderni e del quale ha già rilasciato uno scorcio di video diretto ancora da Pepsy Romanoff. Il rilascio della clip dovrebbe essere contestuale a quella del singolo, che sta per arrivare.

Per il nuovo tour, Vasco Rossi ha perciò deciso di credere nelle potenzialità della Sardegna portando ben due date alla Fiera di Cagliari nella quale il rocker di Zocca porterà uno show da stadio, tal quale a quello organizzato per le altre date in programma e presto svelate del prossimo tour che approderà ancora nelle grandi arene del calcio.