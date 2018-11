Einar Ortiz, Federico Baroni, La Rua tra i 69 di Sanremo Giovani: presenti anche Federica Abbate, Cordio e Andrea Vigentini

69 sono gli artisti selezionati dalla commissione Rai che sosterranno l’audizione live lunedì 12 novembre nella storica sede di Rai Radio in Via Asiago a Roma.

La Commissione Musicale del Festival, presieduta dal direttore artistico Claudio Baglioni, ha selezionato i 69 di Sanremo Giovani tra le 677 candidature totali. Tra i 69 artisti entra di diritto anche la vincitrice del Festival Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole (edizione 2018).

Tra i cantanti selezionati c’è Einar Ortiz – finalista di Amici di Maria De Filippi nell’edizione numero 17 – ma anche i La Rua e la cantautrice Federica Abbate. Nell’elenco dei 69 anche Federico Baroni – che abbiamo incontrato negli scorsi mesi -, Andrea Vigentini e Cordio.

Dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi segnaliamo Zic mentre dalla sesta edizione di X Factor Italia c’è Mahmood. Tra i prescelti anche i Ciuffi Rossi, Diego Conti, Loomy, Lilian More e Frances Alina. Da The Voice of Italy c’è Maryam Tancredi. Tra gli altri volti noti, segnaliamo Valentina Tioli e Miriam Masala, Ylenia Lucisano, Federico Angelucci e i Ros.

I 69 artisti selezionati e quelli provenienti da Area Sanremo si contenderanno i 24 posti finali per la competizione Sanremo Giovani in onda a dicembre su Rai1. I 69 dell’elenco che segue verranno ascoltati oliati dalla Rai il 12 novembre, i prescelti da Area Saneremo verranno invece ascoltati in una sessione diversa, il prossimo 26 novembre.

24 saranno coloro che verranno selezionati per prendere parte alle due prime serate in diretta su Rai1 il 20 e 21 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo. Il vincitore di ogni serata, due in totale, salirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione del Festival 2019 che si terrà dal 5 al 9 febbraio del prossimo anno e gareggerò con i Campioni, da annunciare nel mese di novembre.

La commissione musicale è capitanata dal direttore artistico Claudio Baglioni e composta da alcuni dei professionisti che realizzeranno la 69ᵃ edizione del Festival: Claudio Fasulo; Massimo Giuliano; Massimo Martelli; Duccio Forzano; Geoff Westley.

La divisione dei 69 giovani vede 57 singoli (22 donne e 35 uomini) e 12 gruppi. La parte del leone spetta al Centro con 24 partecipanti, seguito dal Sud con 23 e il Nord con 22.

Per il dettaglio geografico delle Regioni: Abruzzo 1; Calabria 3; Campania 5; Emilia Romagna 6; Lazio 14; Liguria 3; Lombardia 8; Marche 2; Molise 1; Piemonte 3; Puglia 7; Sicilia 6; Toscana 7; Umbria 1; Veneto 2.

Ecco i 69 artisti scelti dalla Commissione musicale per le audizioni del 12 novembre:

Albert – Libertà

Andrea Vigentini – Magari

Andrea Biagioni – Alba piena

Argento – Mescolare

Banda Rulli Frulli – L’imitazione del male

Cannella – Nei miei ricordi

Chiara Scalisi – Voglio smettere di fare musica

Cimini – Anime impazzite

Ciuffi Rossi – Ti dedico tutto

Cobalto – Fuorigioco

Cordio – La nostra vita

Cristiano Turrini – Irrazionale

David – Padre

Diego Conti – 3 gradi

Easy Funk – Lobotomia

Ego – Sembrava facile

Einar Ortiz – Centomila volte

Fabio De Vincente – Come nelle favole

Federica Abbate – Finalmente

Federico Angelucci – L’uomo che verrà

Federico Baroni – Non pensarci

Filo Vals – Occasionale

Flo – Se move

Fm 93 – Lara (Ho fatto un pezzo indie)

Forlenzo – Non canto jazz

Fosco17 – Dicembre

Frances Alina – Forse mi va

Giacomo Eva – Errore bellissimo

Giacomo Voli – Senza l’autotiun

Giada D’Auria – Sola si sta bene

Giulia Mutti – Almeno tre

Icaro – Vivo sopra un’astronave (A Mina)

Jole – La turista e il gondoliere nelle sfere di vetro con neve

La Rua – Alla mia età si vola

La Zero – Nina è brava

Laura Ciriaco – L’inizio

Le Larve – Semplice

Le Ore – La mia felpa è come me

Liberementi – Datemi spazio

Libero – Anime a gas

Lilian More – Antieroi

Loomy – Coriandoli

Luce – Uguale a te

Mahmood – Gioventù bruciata

Maria (Vincitore Festival di Castrocaro 2018) – L’amore non si cancella

Marte Marasco – Nella mia testa

Maryam Tancredi – Con te dovunque al mondo

Michele Merlo – Non mi manchi più

Miriam Masala – Ops

Molla – 21 orizzontale

Morgan Ics – Io sono Alessandro

Nico Arezzo – Gorilla

Nomercy Blake – Che noia

Nyvinne – Io ti penso

Orler – Qualcosa di unico

Raphael – Figli delle lacrime

Rasmo & Jsnow – Sotto le mie suole

Ros – Incendio

Samuel Pietrasanta – Deja vu

Sarah Dietrich – Per venirti a cercare

Seba – Cuore bomba innescata

Symo – Paura di amare

Tr3ntan9ve – Low cost

Valentina Astolfi – A volte

Valentina Tioli – Giungla

Vittorio Sisto – Oltre

Wepro – Stop/Replay

Ylenia Lucisano – Il destino delle cose inutili

Zic – Torta