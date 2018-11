Video e testo di Prima di ogni cosa di Fedez, nuovo singolo per Leone prima del tour 2019

Prima di ogni cosa di Fedez anticipa il progetto da solista che l’artista di Rozzano ha pensato per il dopo Comunisti col Rolex, disco a due voci rilasciato con J-Ax e che ha portato anche sul palco dello Stadio San Siro davanti a 75000 persone e un palco alto 26 metri.

Il brano è presentato come una ninna nanna con la quale Federico si avvicina per la prima volta all’esperienza di padre, rivelando le sue paure per un mondo completamente nuovo e bellissimo che ha potuto esplorare dopo la nascita del suo primo figlio Leone, avuto nel mese di marzo dalla moglie Chiara Ferragni.

Le parole sono quelle di un padre che osserva il lungo cammino di suo figlio e, tra mille paure, cerca di stargli accanto e di guidarlo nel miglior modo possibile, nonostante – quello del padre – non sia un mestiere che possa impararsi da un giorno all’altro se non con la pratica.

Sarà quindi Leone a insegnare a Federico a essere padre, custode di una vita completamente rivoluzionata dall’arrivo di un figlio che ha già cambiato la prospettiva di ogni cosa, mettendo il suo bene prima di ogni cosa.

Il singolo anticipa il nuovo progetto da solista dell’artista che ha già annunciato una serie di date nei palasport che inizieranno a partire dal mese di marzo. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, mentre l’album attende ancora di essere annunciato.

Prima di ogni cosa rappresenta quindi il suo ritorno a una sola voce, dopo il successo del tour congiunto che ha condotto con J-Ax fino a raggiungere lo stadio San Siro con Italiana, ultimo singolo della coppia dei record che ha ora deciso di dedicarsi nuovamente a progetti personali.

In attesa del video ufficiale dedicato a Prima di ogni cosa, ecco il testo e l’audio del nuovo singolo di Fedez in radio e in tutte le piattaforme digitali a partire dal 2 dicembre.

TESTO Prima di ogni cosa di Fedez

Cerca un po’ di te

nei testi di De Andrè

ci saranno lividi di cui andare fiero

altri meno

Ma la verità, uguali a metà, sono solo un bambino

che chiamerai papà

Perché in testa c’ho la nausea

Perché non sono mai a casa

Il cuore consumato come delle vecchie Vans

E tutti gli schiaffi presi in piazza

E l’inchiostro sulle braccia

Tutto ora combacia

Tua madre che mi bacia

Il primo bacio, il primo giorno a scuola,

il primo giorno in prova,

il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta

Ed è la prima volta anche per me

che vedo te

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato

Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato

E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Un cinico spietato che non si è mai adattato

che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato

Poi sei arrivato tu

Tutto si è fermato

Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato

Perché in testa c’ho la nausea

Perché non sono mai a casa

Il cuore consumato come delle vecchie Vans

E tutti gli schiaffi presi in piazza

E l’inchiostro sulle braccia

Tutto ora combacia

Tua madre che mi bacia

Il primo bacio, il primo giorno a scuola,

il primo giorno in prova,

il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta

Ed è anche la prima volta per me

che vedo te

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato

Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato

E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa