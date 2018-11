Il Volo canta l’Inno di Mameli a Trieste per il 4 novembre con un pensiero per le vittime del maltempo (video)

Il Volo canta l’Inno di Mameli a Trieste per la commemorazione dei caduti che ricorre il 4 novembre, ma c’è spazio anche per un pensiero rivolto alle vittime del maltempo che sta colpendo l’Italia in questi ultimi giorni.

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno così concluso la cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha dimenticato le vittime del maltempo di questi ultimi giorni, ringraziando anche l’impegno delle forze armate:

Un pensiero di cordoglio profondo alle vittime dei recenti nubifragi che hanno colpito e devastato tutta l’Italia. Le Forze Armate sono vicine e saranno sempre pronte a Difesa della nostra amate genti. In queste ore tanti nostri militari, che ringrazio particolarmente, sono impegnati con tanti volontari nel soccorso ai territori. Ai familiari delle vittime va tutte la vicinanza dell’Italia e alle zone colpite la solidarietà piena e concreta.

È stato, invece, il Presidente della Regione Massimiliano Fedrigra a sottolineare dell’importanza delle celebrazioni proprio presso la piazza di Trieste, che da 100 anni risiede in territorio italiano.

“I 100 anni di Trieste italiana sono un’occasione per ricordare tutte le vittime della Grande Guerra e celebrare, al contempo, una città la cui grandezza è figlia delle asperità di una storia complessa, ricca e talvolta drammatica. Mi piace pensare a questa data non come elemento di rottura con il passato ma come punto di arrivo di un percorso che, in quei tre secoli che l’anno prossimo segneranno la nascita del Porto Franco, ha trasformato un piccolo centro abitato in snodo commerciale e culturale per la Mitteleuropa e per il mondo”.

I tre artisti de Il Volo hanno quindi arricchito la manifestazione, intonando l’Inno di Mameli a conclusione dei discorsi dei presenti che hanno rimarcato l’importanza della giornata dedicata ai Caduti in Guerra, con la scelta di celebrare l’anniversario presso il Sacrario di Redipuglia e Piazza dell’Unità d’Italia in Trieste. Qui di seguito, il video dell’esibizione de Il Volo a Trieste il 4 novembre.