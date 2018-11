Lady Gaga come Whitney Houston e Mariah Carey, video del mash-up tra I’ll Never Love Again, I Will Always Love You e Without You

Da quando la colonna sonora di A Star Is Born è stata rilasciata insieme al film ed è arrivata ai vertici delle classifiche, i paragoni tra Lady Gaga e Whitney Houston per quella scena finale sulle note di I’ll Never Love Again si sono sprecati.

In tanti hanno paragonato il finale del remake di È nata una stella con l’esecuzione del brano più popolare della Houston nel film Bodyguard, I Will Always Love You, ma altri hanno paragonato Gaga anche ad altre dive come Mariah Carey.

Il risultato è che qualcuno si è divertito a creare un mash-up di I’ll Never Love Again con i classici più amati delle due dive degli anni Ottanta e Novanta, rendendo evidenti similitudini ed assonanze, ma soprattutto rendendo omaggio a tre voci straordinarie diventate icone di tre generazioni.

Nel video apparso su Youtube, le immagini di Lady Gaga nei panni di Ally in A Star Is Born si incrociano e si sovrappongono a quelle di I Will Always Love You di Whitney Houston e a Without You, il più grande successo di Mariah Carey negli anni ’90.

Di sicuro le tre canzoni hanno molto in comune per registro stilistico, testo e melodia, ma l’effetto del video, lungi dall’essere un’accusa di plagio, è piuttosto un omaggio alle tre dive.

Lady Gaga col suo debutto cinematografico diretto da Bradley Cooper, campione di incassi al botteghino sia in Italia che negli Usa, è entrata a tutti gli effetti nell’Olimpo delle dive di Hollywood e si prepara a fare incetta di candidature (con probabili vittorie multiple) ai premi più importanti, partendo dai Golden Globes per arrivare agli Oscar passando dai Grammy Awards. La colonna sonora di A Star Is Born, che lei stessa ha prodotto insieme ad altri musicisti, ha appena trascorso la sua terza settimana consecutiva in cima alla classifica Billboard americana oltre che attestarsi come il più venduto del momento in tutto il mondo.

Ecco la versione originale del brano di Lady Gaga inciso per A Star Is Born.