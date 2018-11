Marco Mengoni a Che tempo che fa canta Voglio e Buona Vita per la prima volta dal vivo (video)

Marco Mengoni a Che tempo che fa canta per la prima volta dal vivo i suoi nuovi singoli: Voglio e Buona Vita sono i nuovi brani rilasciati dal cantante di Ronciglione che anticipano il nuovo disco di inediti, Atlantico.

Marco Mengoni a Che tempo che fa è stato ospite della serata di domenica 4 novembre. In studio, da Fabio Fazio, si è esibito sulle note dei nuovi brani disponibili in radio e in digital download, Voglio e Buona Vita, che anticipano l’album atteso per il 30 novembre con Sony Music.

Il successo de Le cose che non ho, arriva questo mese e sarà presentato dal vivo attraverso una serie di concerti dal vivo nei palazzetti dello sport, nel 2019.

Il tour 2019 di Marco Mengoni toccherà l’Arena di Verona per due sere consecutive a maggio ma anche il Mediolanum Forum di Assago (anche qui due concerti) e i principali palasport italiani. In scaletta i brani del nuovo album di prossima pubblicazione ma anche i successi della carriera di Marco Mengoni dal debutto a X Factor al trionfo al Festival di Sanremo, fino ai tempi attuali.

Già nota la tracklisti di Atlantico, che conterrà 15 brani di cui due featuring d’eccezione. Marco Mengoni duetterà con Tom Walker in Hola (I say) e con Vanessa Da Mata e i Selton nel brano Amalia.

1. Voglio

2. Hola (I say) ft. Tom Walker

3. Buona vita

4. Muhammad Ali

5. La casa azul

6. Mille lire

7. Intro della ragione

8. La ragione del mondo

9. Amalia ft. Vanessa Da Mata e i Selton

10. Rivoluzione

11. Everest

12. I giorni di domani

13. Atlantico

14. Hola

15. Dialogo tra due pazzi

Il 27 aprile 2019 partirà da Torino il tour di Marco Mengoni. Tutti i concerti sono disponibili qui, i biglietti sono in vendita su TicketOne e TicketMaster.

Marco Mengoni a Che tempo che fa del 4 novembre, il video in Voglio e Buona Vita: