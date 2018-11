Ordinati nuovi episodi di The Rookie, la serie con Nathan Fillion in onda nel 2019 in Italia

ABC ha ordinati nuovi episodi di The Rookie, la nuova serie tv con Nathan Fillion. La prima stagione, inizialmente composta da 13 episodi, ne avrà in totale 20. L’ordine differisce dai canonici 22, ma probabilmente è dovuto al fatto che la serie ha debuttato a metà ottobre, quindi un mese dopo l’inizio della normale programmazione televisiva americana.

The Rookie vede Nathan Fillion (Castle, Firefly) nei panni di John Nolan, un quarantenne che si sposta dalla sua confortevole vita a Los Angeles per perseguire il suo sogno di diventare un agente del dipartimento di polizia della città. Deve, però, navigare nel pericoloso, umoristico e imprevedibile mondo dell’essere un poliziotto “giovane”, tra matricole e chi sarà pronto a mettergli i bastoni tra le ruote.

La serie ha debuttato il mese scorso negli Stati Uniti conquistando 5.4 milioni di spettatori totali e 1.0 di rating, restando successivamente stabile con gli ascolti. Non un inizio brillante, ma ha convinto la ABC ad ordinare comunque una stagione completa, visto l’accordo internazionale stretto tra il colosso Entertainment One (eOne), responsabile della distribuzione, e 160 Paesi. The Rookie arriverà anche in Italia, ma dovremo attendere un po’.

La messa in onda è infatti prevista per aprile 2019 su Rai2 (che già in passato aveva ospitato Castle per otto stagioni). L’emittente è il canale perfetto per trasmettere procedural crime, come NCIS e i suoi spin-off, ma anche Elementary, Blue Bloods e Hawaii Five-0.

Nel cast di The Rookie, oltre a Nathan Fillion, anche Nel cast della serie anche Melissa O’Neil, nei panni dell’interesse amoroso del protagonista, Eric Winter (Rosewood, Secrets & Lies), Afton Williamson (The Night Of, The Breaks) e Richard T Jones, che interpreta la nemesi di Nolan.

Nathan Fillion ha un’ampia esperienza in campo televisivo. Famoso per Castle, ha interpretato il capitano Mal Reynolds nella serie Firefly; è apparso in Buffy e Desperate Housewives.