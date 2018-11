Irraggiungibile Huawei Mate 20X per gli italiani? Riscontro ufficiale azienda

Che gran delusione per gli italiani il Huawei Mate 20 X. Non che il device abbia un valore hardware discutibile ma quello che pesa ai fan del nuovo smartphone lanciato insieme ai Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro è il fatto di non riuscire ad accaparrarsene un esemplare. Solo questione di tempo o dietro la prima difficoltà si nasconde una strategia ben precisa?

Il Huawei Mate 20 X è lo smartphone della serie Huawei Mate 20 dedicato al mondo del gaming. I giocatori troveranno nel device una serie di specifiche hardware e funzionalità software (in primis la GPU Turbo) in grado di migliorare la loro esperienza nelle sessioni dei titoli preferiti. Il tutto grazie alla Dual NPU (neural processing unit) in abbinamento ad un processore Kirin 980 e a 6 GB di RAM.

La scheda tecnica del Huawei Mate 20 X ha ingolosito molti fan del brand, anche per la presenza della tripla fotocamera principale ma quello che siamo costretti a sottolineare in questo articolo è che per il momento, nel nostro paese, non sarà avviata alcuna commercializzazione del device. In parte la strategia pensata per questo specifico smartphone era già nell’aria e in qualche modo intuibile ma ora il cinguettio di Huawei Mobile Italia posto al termine dell’articolo ci da l’assoluta certezza che il device, almeno nell’immediato futuro, non vedrà la luce nella nostra penisola.

Il prezzo di listino del Huawei Mate 20 X è di 899 euro ma mancando la sua commercializzazione in Italia, è probabile che, al tentativo di acquisto su qualche store estero del prodotto d’importazione, i fan più accaniti del device spendano anche di più. Non resta che attendere le prossime mosse dell’azienda la quale, magari raggiunta da molte richieste, potrebbe decidere di ritornare sui suoi passi (il condizionale è d’obbligo). Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro, speriamo non troppo lontano.