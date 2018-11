Il rapporto di Zayn Malik con gli One Direction: “Non parlo con nessuno di loro”

Il rapporto di Zayn Malik con gli One Direction sulle pagine del magazine British Vogue. Le parole sono quelle di Zayn Malik che, dopo l’addio al gruppo, torna a parlare del rapporto che lo legava agli altri quattro componenti.

Dopo il successo di Fingers, in tutto il mondo, Zayn Malik ha parlato del rapporto con la sua ex band sulle pagine di un magazine britannico rispondendo alle domande del giornalista.

Stando a quanto racconta il cantante, il successo immediato non ha fatto bene al gruppo: i singoli componenti degli One Direction – lui incluso – hanno accolto questo boom mondiale in modo diverso, ognuno ha reagito in modo diverso e gli equilibri interni sono venuti a mancare.

“Siamo passati dai teatri alle arene, agli stadi e non c’è mai stata una via di mezzo. Solo boom, boom, boom”, ha ricordato Zayn Malik. Ed effettivamente è proprio così: gli One Direction hanno partecipato a X Factor UK e da lì a poco si sono trovati in concerto negli stadi di tutto il mondo.

“Quando hai 17 o 18 anni, questa cosa ti influenza molto e ognuno di noi l’ha presa in modo diverso. Avevamo personalità diverse e i rapporti ne hanno subito le conseguenze”.

Zayn inoltre ammette di non essersi mai sentito un “amico” degli altri componenti del gruppo. Vive sempre in modo abbastanza isolato e non gli piace entrare in confidenza con le persone. A proposito dell’attuale rapporto con Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson ha aggiunto: “Non parlo con nessuno di loro da molto tempo”, eliminando ogni dubbio. Tra Zayn Malik e gli One Direction è ormai finita.

La decisione drastica di Zayn Malik si deve alle dichiarazioni dei 4 One Dirction dopo il suo addio: “Sono successe cose e sono state dette cose cattive che mi hanno dato fastidio e che non mi sarei mai aspettato da loro”.