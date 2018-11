In caso di problemi TIM, assistenza su WhatsApp disponibile: come funzionerà

Fino a questo momento, in caso di problemi TIM ma anche di richieste di informazioni all’operatore e di assistenza di qualsiasi tipo, il canale preferenziale di contatto era senz’altro il 187 (attraverso il quale parlare con un operatore). Le cose stanno decisamente per cambiare, visto che è in procinto di essere lanciata una nuova modalità di customer care appunto, via WhatsApp.

La cosa non deve affatto stupire: non è un mistero che 1,5 miliardi di utenti al mondo utilizzino WhatsApp. Chiaro come questi numeri si riflettano (in proporzione) anche in Italia: dunque lo strumento costituito dall’applicazione di messaggistica è di certo molto utile per raggiungere un numero importante di utenti.

Lato clienti, poter risolvere qualunque dei problemi TIM (personali e non) chattando semplicemente con un operatore attraverso la sua app di instant messaging, magari azzererà i tempi di risposta e pure di risoluzione di una determinata casistica. L’operatore parla di lancio del servizio imminente, già nelle prossime settimane e dunque entro la fine di questo 2018, anche se non è stata ancora fornita una data di lancio effettivo del benefit.

Come funzionerà l’assistenza clienti del vettore via WhatsApp? Va chiarito, prima di tutto, che una corsia preferenziale per risolvere i propri problemi TIM e per ottenere assistenza proprio attraverso questo canale, l’avranno i clienti TIM Pay. Questione di poco, probabilmente, è lo stesso plus sarà esteso a tutti, senza distinzione di servizio mobile o della linea fissa di casa fornito. Ben presto si potranno ottenere molte informazioni solo chattando con un operatore: come dichiarato, sarà pure possibile ottenere notifiche di pagamento o anche documenti relativi a fatture.

Di certo TIM ben presto fornirà il numero specifico dedicato all’assistenza via WhatsApp: per il momento il recapito esatto non è stato rivelato ma non mancheremo di fornirlo ai nostri lettori non appena disponibile.