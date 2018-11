Tutte le sale del docu-film Coldplay A Head Full of Dreams al cinema il 14 novembre e info sui biglietti

Sarà al cinema per un solo giorno il documentario sui Coldplay A Head Full of Dreams. La data è quella di mercoledì 14 novembre, le sale cinematografiche sono quelle del circuito UCI che trasmetteranno il film-evento sull’esordio musicale di uno dei gruppi internazionali più apprezzati del momento.

L’anteprima esclusiva di Coldplay A Head Full of Dreams conterrà 10 minuti extra di contenuti solo per il cinema. Due le proiezioni in programma: dalle ore 18.00 e alle ore 20.30 solo negli UCI Cinemas dislocati in tutta Italia.

Dalle backroom dei pub di Camden agli stadi di tutto il mondo, il documentario sui Coldplay racconta il loro incontro musicale, i primi passi nei locati di Camden e il successo globale che ha consentito alla band di calcare i palchi degli stadi più prestigiosi del pianeta.

Il film verrà trasmesso in lingua originale con i sottotitoli in italiano per la regia di Mat Whitecross, noto per aver diretto anche Supersonic,

documentario sugli Oasis nel 2016. Vent’anni di concerti e di musica condensati e raccontati in un emozionante docu-film al cinema per un solo giorno. A raccontare la storia dei Coldplay dagli esordi ai nostri giorni è lo stesso gruppo attraverso immagini e dichiarazioni esclusive che narrano il percorso dei musicisti nel panorama musicale internazionali attraverso i successi più celebri degli ultimi vent’anni.

A Head Full of Dreams è distribuito in Italia da Nexo Digital e dopo la proiezione al cinema sarà disponibile per la visione in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Le multisala che proietteranno Coldplay A Head Full of Dreams il 14 novembre alle 18:00 e alle 20:30 sono le seguenti: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Casoria (NA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Seven Gioia del Colle (BA).

UCI Casoria, UCI Caglilari, UCI Catania, UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Fano, UCI Jesi, UCI Fano, UCI Jesi, UCI Pesaro, UCI Senigallia, UCI RedCarpet Matera, UCI Showville Bari, UCI Molfetta, UCI Seven Gioia del Colle, UCI Palariviera applicheranno la tariffa di 12 euro per l’acquisto dei biglietto intero e 10 euro per il biglietto ridotto.

In tutte le altre multisala, il prezzo del biglietto è pari a 14 euro per quello intero e ad 11 euro per il biglietto ridotto. I biglietti per il documentario sono disponili direttamente in cassa, presso le multisala UCI aderenti all’iniziativa oppure tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone. I ticket per le proiezioni sono inoltre disponibili per l’acquisto online sul sito www.ucicinemas.it.