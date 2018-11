Centinaia di uccelli morti per attivazione rete 5G: perché è una notizia falsa

Un video con protagonisti centinaia di uccelli morti per l’attivazione della rete 5G in Olanda sta letteralmente facendo il giro del web, o meglio dei social, nel corso delle ultime ore. La notizia è veicolata in Italia da numerosi siti”complottisti” che, conformi alla loro macabra missione, stanno contribuendo a gettare del panico sugli effetti della tecnologia di connessione ultra-veloce. C’è forse qualche fondamento di verità nell’episodio raccontato?

Il fatto in se è accaduto in Olanda, più precisamente in un parco della città dell’Aja. Il ritrovamento di 297 uccelli morti sotto l’albero dove solitamente sostavano è un episodio reale e concreto che in patria è stato riportato dalla stampa nazionale senza alcun tono allarmistico e soprattutto senza che l’evento sia stato spiegato in connessione con l’attivazione di nessun impianto di rete 5G.

In merito alla vicenda degli uccelli morti nel parco della città dei Paesi Bassi è molto esauriente una specifica fonte di un magazine olandese. Proprio riferendosi alle voci relative all’attivazione della rete 5G e al loro effetto catastrofico, viene fanno notare come nelle vicinanze alla zona dove il fatto è accaduto non esiste, per il momento, nessun impianto che supporta la tecnologia. Come ulteriore riprova della falsità in circolazione in queste ore anche in Italia, ecco che Eric van Rongen, presidente della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), afferma come simili effetti siano altamente improbabili se collegati proprio al servizio 5G.

Se non è stata la rete 5G a provocare la morte di poco meno di 300 uccelli, quali sono state le reali cause scatenanti? Sempre il sito olandese fa riferimento ad un più che probabile avvelenamento, in particolar modo da acqua magari inquinata e presente nei paraggi. Per la cronaca, il parco in questione è stato interdetto al pubblico per verificare le necessarie condizioni di sicurezza per tutti.

