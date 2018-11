Raddoppio dei Muse a Milano con una nuova data il 13 luglio: info e biglietti in prevendita

I Muse a Milano raddoppiano i concerti con una nuova data allo Stadio San Siro. Dopo il successo di vendita dei biglietti della prima tappa meneghina, la band di Matt Bellamy molla gli ormeggi per partire alla volta di un nuovo live che terranno il 13 luglio del 2019.

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e TicketMaster ai prezzi già indicati per le date annunciate con la leg italiana del tour per Simulation Theory, con i dettagli dei pacchetti VIP messi a disposizione anche per il giorno 13

La consegna dei biglietti è disposta con consegna tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell’evento. In questo secondo caso, occorre presentarsi in cassa con una copia del proprio documento e quello della transazione ottenuta tramite TicketOne o TicketMaster al momento dell’acquisto.

In caso di ritiro da parte di terzi, è invece necessario presentare regolare delega con firma del delegante e del delegato. Disponibile anche la modalità print at home, con la quale sarò invece possibile ottenere il biglietto direttamente a casa propria e senza i costi aggiuntivi che comporta la spedizione a domicilio attraverso la quale viene recapitato il fan ticket.

I prezzi dei biglietti per la data dei Muse a San Siro del 13 luglio sono quelli che seguono, con la suddivisione dei settori e dei relativi costi dei biglietti.

Prezzo Biglietti (esclusi diritti di prevendita):

€42,00 / €55,00 / €70,00 / €75,00 / €85,00

VIP1: €359,00

VIP2: €209,00

La band di Matt Bellamy sarà anche in Italia per la finale di X Factor 12 alla quale parteciperanno il 13 dicembre prossimo. Sarà quella la giusta occasione per sentire dal vivo la musica del nuovo album Simulation Theoru, che hanno rilasciato in tutto il mondo a partire dal 9 novembre dopo la pubblicazione del primo singolo.

Le prevendite generali per tutte le date dei concerti dei Muse in Italia sono aperte in tutte le piattaforme digitali e nei punti vendita dalle 9 del 16 novembre, dopo la chiusura della prelazione per gli iscritti.