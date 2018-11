Sony diserta l’E3 2019 ma ha un piano ben definito, leak da un insider

L’annuncio dell’assenza di Sony all’E3 2019 è giunto sostanzialmente come un fulmine a ciel sereno. Nulla lasciava infatti presagire che il colosso nipponico avrebbe disertato l’appuntamento dell’anno per quanto concerne l’ambito videoludico, considerando anche il mancato rinnovo (per quest’anno? ndr) della Playstation Experience. Ovviamente non sono tardate ad accumularsi le speculazioni in merito alla scelta operata dalla compagnia giapponese, che potrebbe avere dunque in mente di emanciparsi totalmente dagli eventi fieristici globali per seguire la strada tracciata da altri prima di lei (basti pensare all’EA Play di Electronic Arts o alla Blizzcon di Blizzard).

C’era però chi, prima dell’annuncio ufficiale da parte di Sony, aveva già lanciato l’indiscrezione qualche giorno fa, subendo però il canonico trattamento a là Cassandra: si tratterebbe di RuthenicCookie, un utente di Reddit (presumibilmente insider, vista la precisione delle informazioni) che si è ritrovato a divenire ora vero e proprio protagonista della community online, con numerosi utenti che pendono dalle sue labbra, speranzosi di ricevere qualche nuovo cenno in merito alla direzione intrapresa da Sony.

E ovviamente RuthenicCookie non si è lasciato pregare ulteriormente, spendendo giusto un paio di paroline su quelli che sarebbero i nuovi progetti in cantiere per il colosso dell’industria videoludica. Oltre alla prevedibile PS5, Sony sarebbe al lavoro anche per sfornare un successore del Playstation VR (nome in codice, per ora, PSVR 2). Se sul secondo non ci sono ancora informazioni ben definite, sulla prima le indiscrezioni continuano ad accavallarsi, con il reveal che, secondo lui, dovrebbe avvenire intorno alla metà del 2019, in un evento simile a quello che portò PS4 a svelarsi al mondo. La data di rilascio che potrebbe essere scelta da Sony per PS5 potrebbe rientrare nel mese di marzo 2020, sebbene non sia da escludere che gli addetti ai lavori si riservino un po’ di tempo in più facendo slittare il tutto al mese di novembre, per sfruttare magari anche la corsa ai regali natalizi, fonte sempre di notevole soddisfazione per l’industria videoludica.

PS5 si appresta a sorprendere sotto il profilo prestazionale, con le indiscrezioni che parlano della capacità di viaggiare stabilmente a 4K con 60fps, con in dotazione una CPU Ryzen a 8 core. Il tutto non dovrebbe sforare i 500 dollari, un prezzo che molto probabilmente finirà per essere “tradotto” in euro nel rapporto uno-a-uno.

Staremo dunque a vedere quali saranno le nuove evoluzioni per quanto concerne il futuro di Sony: restate sintonizzati su queste pagine per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Fonte