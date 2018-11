Huffington Post e Repubblica devono scusarsi con Ultimo per quelle parole mai pronunciate

Breve riassunto del fattaccio del giorno: Huffington Post pubblica un articolo su Ultimo il cui titolo riporta dichiarazioni mai rilasciate dall’artista. Repubblica lo amplifica tramite condivisione su Facebook e Ultimo viene insultato per qualcosa che non ha mai detto. Attraverso una storia su Instagram smentisce categoricamente di aver pronunciato il virgolettato del titolo. Il lieto fine che vorremmo: le scuse pubbliche delle due testate, a Ultimo e ai propri lettori.

Ultimo ha la schiettezza di rispondere a tono e l’eleganza di non sput*anare troppo neanche chi è palesemente e inconfutabilmente colpevole. È per questo che, tra i più vari e variegati esemplari del panorama musicale italiano contemporaneo, lo salvo, insieme a pochi altri.

Nota a margine: le caratteristiche tecniche dei cantanti italiani non sono oggetto di discussione in questo post, lo salvo sulla base di quegli attributi secondari dal punto di vista puramente artistico che però fanno la differenza. Ne fanno parte l’onestà intellettuale, l’autenticità, la genuinità che diventano caratteristiche imprescindibili di un’immagine pubblica credibile e reale, pura, VERA.

Ho ascoltato Ultimo per la prima volta diversi mesi prima del Festival di Sanremo, quando già faceva sold out nei club senza essere ancora passato per il circuito televisivo. Dietro di lui non c’era un talent né l’esposizione mediatica, solo tanto lavoro e persone conquistate quotidianamente con fatica, impegno, dedizione, lealtà. Sulle sue spalle la responsabilità che deriva dalla consapevolezza di essere effettivamente artefice del proprio futuro, dei propri meriti e dei propri demeriti, dei traguardi raggiunti e di quelli da raggiungere. Ed è proprio di questa responsabilità – che Ultimo ha tutta addosso non potendo contare sulla protezione del santone di turno – che dovremmo farci carico, solo in minima parte, noi che ne parliamo e ne scriviamo per lavoro, spesso senza pesare le parole che usiamo tutti i giorni su questa o quella testata, più o meno prestigiosa che sia.

Il web ci insegna che le bufale sono all’ordine del giorno e che tantissimi, troppi, sono coloro che ci cadono ma ancora di più sono quelli che si fermano ad un titolo, soprattutto se proviene da una fonte considerata attendibile. Il web ci insegna anche che, quando si tratta di due click in più per alzare 50 euro di pubblicità, non c’è Corriere della Sera che tenga e persino la prima cena da single di Salvini diventa una notizia da pubblicare su uno dei quotidiani più prestigiosi d’Italia. Viviamo tra non notizie e clickbait, titoli ingannevoli e titoli superficiali, che oggi superano ogni confine andando a ledere l’immagine pubblica di un artista. Quel titolo superficiale oggi è erroneo e diffamante, scredita Ultimo e la base stessa sulla quale ha fondato il suo intero percorso.

Il motto di Ultimo – da cui deriva anche il suo stesso nome d’arte – è sempre stato: “Dalla parte degli ultimi per sentirmi primo”. Lo canta anche in Sogni Appesi: “Da quando ero bambino, solo un obiettivo: dalla parte degli ultimi per sentirmi primo”. Niente di tutto questo ha però a che fare con le false dichiarazioni attribuite ad Ultimo per superficialità, parole che il cantautorap non ha mai pronunciato nel corso dell’intervista riportata né in nessuna altra occasione.

Quella dichiarazione fake nel titolo dell’articolo va contro ogni convinzione di Ultimo, contro tutto ciò che ha raccontato e cantato negli ultimi anni. Insulti e accuse infondate si sprecano sulla pagina Facebook di Repubblica, che ha dato spazio ad un articolo pubblicato su HuffingtonPost.it. La pagina Facebook di Repubblica conta quasi 4 milioni di iscritti, tanti sono i potenziali destinatari di un titolo denigrante associato al nome di un giovane artista che sta provando a farsi strada nell’ostico mondo discografico contemporaneo contando solo sulle proprie forze e su quelle di chi crede davvero in lui.

Ultimo non ha mai dichiarato né pensato di essere il numero uno. Anzi, ciò che colpisce di lui è proprio quel pizzico di incertezza legittima che lo porta a non fermarsi mai salvandolo dalla presunzione di sentirsi “arrivato” ma anche la consapevolezza dei sacrifici che lo hanno portato fin qui e la volontà di tenersi tutto ben stretto tra le mani perché nulla di tutto ciò che ha oggi gli è stato regalato da un passaggio fortuito su Canale 5, non un disco d’oro né una copia venduta del suo album e neanche uno degli oltre 100.000 biglietti che ha venduto in pochi giorni per il Colpa delle favole tour.

Quel ragazzo di San Basilio (Roma) ha solo voglia di raccontare con umiltà la sua visione del mondo e vittima dell’illusione del successo immediato non lo è mai stato.

Da Huffington Post e Repubblica sarebbero gradite le scuse pubbliche a Ultimo.

Le parole di Ultimo su Instagram: