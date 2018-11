Vasco Rossi vola alla NASA con Michele Vallisneri e gli scienziati italiani che ascoltano la musica dell’Universo (foto)

Mentre il brano La Verità si appresta a diventare uno dei più trasmessi nelle radio italiane dopo il debutto il 16 novembre scorso, Vasco Rossi vola alla NASA per incontrare gli scienziati italiani impiegati all’agenzia per il programma spaziale degli Stati Uniti.

Tornato a Los Angeles subito dopo la pubblicazione del singolo, dopo molti mesi trascorsi in Italia tra il tour estivo negli stadi, le vacanze a Castellaneta Marina in Puglia e il ritorno a Zocca, Vasco Rossi ha mostrato al pubblico di Instagram – ormai assurto a suo canale comunicativo privilegiato nell’ultimo anno – l’album fotografico del suo incontro con un gruppo di scienziati nostrani che lavorano nell’Ente Nazionale americano per le attività Spaziali e Aeronautiche, in particolare presso i Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, i laboratori in cui alla fine degli anni ’50 è partito il programma spaziale americano.

Per il Blasco dev’essere stata un’esperienza entusiasmante, viste le riflessioni suscitate dall’incontro durante il quale si è parlato “un po’ di tutto l’universo mondo“, spiega il rocker, che ha ricordato con orgoglio come quei laboratori “oggi gestiscono le comunicazioni con tutti i satelliti che esplorano lo spazio” e “studiano le onde gravitazionali” con sofisticate apparecchiature alle quali è stato necessario lavorare per decenni.

Affascinato dal lavoro degli scienziati, Vasco Rossi ha visitato il laboratorio incontrando il fisico parmigiano Michele Vallisneri, con cui ha posato per una foto ricordo come con gli altri talenti del suo team, noto per aver fatto quella che è stata comunemente definita la “scoperta del secolo“, ovvero la conferma delle teorie di Einstein sull’esistenza delle onde gravitazionali. Vallisneri e i suoi sono riusciti ad ascoltare “la musica dell’universo“, una svolta rivoluzionaria arrivata dopo un lavoro lungo oltre dieci anni sul progetto Lisa (Laser Interferometer Space Antenna), che è riuscito a rilevare attraverso tre satelliti le onde gravitazionali generate all’interno della Via Lattea e in altre galassie.