Los Angeles è l’inedito di Luna Melis scritto da Jake la Furia, “attuale e radiofonico” per i giudici (video)

Per Luna Melis è stata sicuramente una settimana diversa dalle altre per via dell’ultimo Live Show di X Factor in cui ha dovuto affrontare il ballottaggio e il rischio eliminazione da cui, però, il pubblico l’ha salvata.

Ad X Factor 12 è arrivato il momento tanto atteso come ogni anno, quello degli inediti. Tutti i concorrenti hanno lavorato insieme ai professionisti come Fabrizio Ferraguzzo per realizzare al meglio il brano che più li rappresenta.

L’inedito di Luna Melis si intitola “Los Angeles”, è stato prodotto da Big Fish e scritto da Jake La Furia e Alessandro Raina, due artisti e autori che hanno collaborato con grandi nomi della musica italiana.

Per Manuel Agnelli è proprio la piccola delle Under Donne la concorrente più moderna di questa edizione, e dopo l’esibizione della serata anche gli altri giudici commentano l’inedito di Luna Melis.

Per Lodo Guenzi è andata bene: “Il tuo flow è sempre micidiale. Se c’è una cosa che mi piace di questo pezzo è proprio la giocosità delle immagini. Inoltre c’è una narrazione rap che non passa attraverso i macchinoni ma rispecchia i tuoi sedici anni, quindi quando canti sei credibile”. Anche Mara Maionchi è positiva: “mi sei piaciuta molto. Ho trovato il pezzo molto attuale e radiofonico. È una storia di giovani, tu sei giovanissima e l’hai fatta molto bene”.

Fedez si complimenta con la ragazza e anche con gli autori: “Il rap non è solo pistole e gangsta. Si vede molto la scrittura di Jake la Furia ed è un bellissimo testo. Io e Manuel abbiamo dibattuto molto perché per me un rapper che non scrive è un po’ un paradosso, ma forse è un mio limite. È stato molto bravo Jack a mettere qualcosa di tuo nel testo facendolo sembrare frutto della tua penna”.

Manuel Agnelli, giudice di categoria, rispetta il parere di Fedez ma crede che il mondo stia cambiando: “Luna rappresenta una nuova generazione. Credo che prima o poi scriverà anche le sue prime barre”.

Guarda il video dell’esibizione di Luna Melis in Los Angeles.