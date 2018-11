Prezzo Fallout 76 stracciato nel Black Friday Amazon: 40% di sconto per PC, PS4 e Xbox One

Fallout 76 è disponibile in vendita su Amazon con uno sconto del 40% sul prezzo di listino. La promozione rientra tra le offerte del Black Friday 2018 e lo sconto arriva a una settimana dal lancio del gioco. Tutti coloro che volevano aspettare ancora un po’ per acquistare questo gioco di certo non si lasceranno sfuggire l’incredibile promozione su Amazon.

Un prezzo Fallout 76 davvero crollato subito se si considera l’uscita recente: 39,99 euro per la S.P.E.C.I.A.L. Edition invece di 70 euro e a 59,99 euro per la Tricentennial Edition invece di 89,99 euro. Trattandosi di un titolo di nuovissima uscita è impossibile lasciarsi sfuggire questa incredibile promozione.

Mai visto il prezzo Fallout 76 così basso

Di seguito vi riportiamo tutte le offerte su Amazon di Fallout 76 per le singole console in occasione del Black Friday 2018:

S.P.E.C.I.A.L. Edition per PS4 a 39,99 euro

S.P.E.C.I.A.L. Edition per Xbox One a 39,99 euro

S.P.E.C.I.A.L. Edition per PC a 39,99 euro

Tricentennial Edition per PS4 a 59,99 euro

Tricentennial Edition per Xbox One a 59,99 euro

Tricentennial Edition per PC a 59,99 euro

Fallout 76 era stato presentato durante lo scorso E3 e da quel momento aveva suscitato molta curiosità tra i giocatori. In milioni di utenti in giro per il mondo infatti aspettavano di vedere lo spin-off incentrato sul multiplayer. Nel corso di poche settimane Fallout 76 era diventato tra i titoli più attesi del 2018. Nonostante tutto però il lancio non è andato molto bene e non sono mancate le critiche negative. Noi lo stiamo provando e a breve pubblicheremo una recensione completa.

I giocatori di Fallout 76 infatti hanno riscontrato una serie di problemi con il comparto tecnico, sia dal punto di vista delle prestazioni sia per la presenza di numerosi bug e glitch. Bethesda però ha già reso noto che nel corso delle prossime settimane gli sviluppatori saranno impegnati a lavorare per trovare una soluzione a tutti questi problemi. Inoltre è stato confermato che Fallout 76 in futuro verrà supportato con nuovi contenuti, che saranno disponibili in modalità gratuita per tutti.

