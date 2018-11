Eros Ramazzotti a Che Tempo Che Fa col nuovo singolo Vita ce n’è nel ricordo dell’amico Pino Daniele (video)

Accolto da uno studio rumoroso e caloroso, domenica 25 novembre Eros Ramazzotti a Che Tempo Che Fa ha presentato dal vivo con l’accompagnamento della sua band il singolo Vita ce n’è, brano apripista del nuovo album omonimo appena rilasciato in tutto il mondo su etichetta Polydor Records, sia in lingua italiana che in spagnolo per il mercato latino.

A tre anni dall’ultimo progetto discografico intitolato Perfetto, Ramazzotti è tornato con il quindicesimo album in studio composto da 14 canzoni pop, brani che presenterà con un tour mondiale in partenza il 17 febbraio a Monaco di Baviera arrivando a toccare 5 continenti.

Ramazzotti ha lavorato al disco negli ultimi due anni, scegliendo uno slogan di buon auspicio come titolo.

Ci ho messo un anno e mezzo e tanto impegno per Vita ce n’è perché la gente si merita questo: chi compra dischi e va ai concerti merita che tutti gli artisti si impegnino al 100% nel farli.

Vita ce n’è è un disco che canta i buoni sentimenti e, sin dal brano apripista, vuole trasmettere un messaggio positivo di speranza e di apertura verso il futuro.

Oggi più di ieri in questo mondo c’è bisogno di amore, di non incattivirsi, di stare insieme e di non arrabbiarsi per le piccole cose di ogni giorno.

Ramazzotti si è detto entusiasta delle tante collaborazioni del disco, tra cui quelle con l’hitmaker Luis Fonsi (“Un grande artista, non è solo Despacito, ma un professionista serissimo con tanti anni di carriera alle spalle“), la rivelazione Alessia Cara, l’amico Lorenzo Jovanotti e “tanti autori che mi hanno dato una mano a costruire questo progetto“. Il cantautore romano ha ricordato anche di aver dedicato il disco all’amico Pino Daniele, che nel 1988 gli regalò una chitarra Gibson: “La tengo come un cimelio” ha commentato Ramazzotti mostrando orgoglioso lo strumento lasciatogli in dote dal compianto bluesman partenopeo.

